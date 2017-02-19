AKP’li Gençlik Kolları Başkanı cinsel istismardan tutuklandı

Diyarbakır’da bir kız çocuğuna sistematik olarak cinsel istismarda bulunan 10’u tutuklu 86 kişinin yargılandığı dava kapsamında AKP Kulp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kara tutuklandı.

Diyarbakır’da bir kız çocuğuna sistematik olarak cinsel istismarda bulunan 10’u tutuklu 86 kişinin yargılandığı dava kapsamında AKP Kulp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kara tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir kız çocuğu, 13 Haziran 2014 ve 21 Mart 2015 tarihleri arasında sistematik cinsel istismara maruz bırakıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. İstismara ilişkin 10'u tutuklu 86 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dava kapsamında bugün sabah saatlerinde Kulp ilçesinde aralarında AKP Kulp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kara'nın da olduğu en az 10 kişi gözaltına alındı. Mehmet Kara ifadesinin ardından mahkemece tutuklandı.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Gazete Karınca’nın haberine göre, Mahkeme en son 14 Şubat tarihinde, davanın tümü için geçerli olacak şekilde basın yasağı kararı aldı. Davanın bir sonraki duruşması 28 Mart tarihinde görülecek.