AKP’li vekil yamaç paraşütü yaptı

Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde düzenlenen Yayla Festivali'ne katılan AKP İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, yamaç paraşütü ile şenlik alanına iniş yaptı. 69 yaşındaki Ekrem Erdem, gençlere örnek olmak için atlayış yaptığını söyledi.

Suşehri İlçesi’ndeki Geminderesi Derneği’nce Yayla Festivali’nin 12’ncisi düzenlendi. Festivale, Sivaslı olan AKP İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, AKP Sivas Milletvekili Selim Dursun, Tekirdağ Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Suşehri Doğa Aktiviteleri Kulübü üyeleri, Geminderesi Derneği yönetimi ve çok sayıda Suşehrililer katıldı.

Geminderesi mevkisinde düzenlenen festivalde yamaç paraşütü gösterisi yapıldı. İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem de yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. Erdem, festival alanına yamaç paraşütüyle geldi. Yaklaşık 3 kilometre havada yamaç paraşütüyle uçarak festival alanına inen Ekrem Erdem’e Tekirdağ Doğa Sporları Kulübü Başkanı yamaç paraşütü pilotu Arslan Hamza Algül eşlik etti. Erdem gençlere örnek olma amacıyla ve bölgede coğrafyanın yamaç paraşütü sporuna uygun ve güvenli olduğunu belirtmek amacıyla atlayış yaptığını belirterek, ‘Cesurlar kazanır’ sloganını seçtiğini söyledi. (DHA)