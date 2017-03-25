Akşener ve İnce’den Halk Arenası’nda önemli açıklamalar

Ekranların en çok izlenen programlarından olan Uğur Dündar yönetimindeki Halk Arenasından Türkiye’ye; CHP ve MHP’nin, referandum öncesi birlik mesajı geldi.

Ekranların en çok izlenen programlarından olan Uğur Dündar yönetimindeki Halk Arenasından Türkiye’ye; CHP ve MHP’nin, referandum öncesi birlik mesajı geldi.

Adana'nın merkez Seyhan İlçesinden seslenen Halk Arenası'na CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile Genel Başkan Adayı olunca partisinden ihraç edilen MHP'nin güçlü ismi Meral Akşener katıldı. İnce ve Akşener'in 16 Nisan'da yapılacak referandumda parti ayrımı yapılmaksızın vatandaşları “Tek adam rejimine hayır” demeye çağırdığı Halk Arenası'nı 15 binden fazla Adanalı izledi. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde iki katlı salon, CHP ve MHP'lilerin büyük ilgisi nedeniyle tıka basa dolunca yaklaşık 13 bin Seyhanlı, programı belediye önündeki meydana kurulan dev ekranda izlemek zorunda kaldı. Toplantıyı, CHP milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte çok sayıda MHP'li eski aday ve eski parti yöneticisi ile sık sık bozkurt işareti yapan ülkücüler coşkuyla izledi. Muharrem İnce ve Meral Akşener kapalı salon toplantısına geçmeden önce dışarıda kurulan dev ekran başında programı bekleyen binlerce Adanalıya aynı kürsüye çıkarak hitap etti ve referandum öncesi parti ayrımı yapmaksızın “Hayır” oyu vermeye çağırdı. İnce ve Akşener'in aynı kürsüye çıkarak birlikte “Hayır” çağrısı yapmaları dakikalarca alkışlandı.

BİZE SALDIRAN ÜLKÜCÜLERİ KARAKOLDAN YİNE BİZ ÇIKARTIYORUZ

Halk Arenasında ilk sözü alan Meral Akşener, toplantılarının MHP'li gençler tarafından basılmasıyla ilgili olarak “Başka anaların çocuklarıyla kabadayılık yapmak kolay” sözüne açıklık getirdi. Burada asıl sorumlu olanların bu gençleri kendilerinin üzerine yönlendirenler olduğunu söyledi.

BUNLAR GUGUK KUŞU

Akşener, “Bunlar Guguk Kuşu gibiler. Nasıl ki Guguk Kuşu yuvasını başka kuşun yuvasına yaparsa, bunlar da başkalarının çocuklarını üzerime gönderiyorlar. Kendi çocuklarını göndermiyorlar. Çünkü kendi çocukları AKP'den ballı işler, ihaleler alıyorlar. Ondan sonra da bu çocukları ortada bırakıyorlar. Karakollardan bu ülkücü çocukları çıkarmak da yine bize düşüyor. Çünkü çocukları sahipsiz bırakıp gidiyorlar” dedi.

BU VATAN SON YURDUMUZ

Meral Akşener, referandumda ‘Evet' çıkması halinde Türkiye'nin ciddi bir bölünme süreci yaşayabileceğini belirterek “Ben Rumelili bir ailenin çocuğuyum. Köklerim Selaniklidir. Anneannem 1908 Selanik doğumlu. O zaman Selanik bizim memleketimizdi. Şimdi Selanik yok , kaybettik. Vatan kaybettik. Bu yüzden bir şey olmaz demeyelim, her şey olabilir. Bu vatan son yurdumuz. Kaybedemeyiz” diye konuştu.

BAŞKANLIK SİSTEMİ CIA PROJESİ

Akşener, Başkanlık projesinin bir CIA Projesi olduğunu belirterek, “Bu Türkiye'ye kurulmuş emperyal bir tuzaktır. Bu bilinen bir şey CIA'nin Türkiye masası sorumlusunun bu konudaki fikirleri basında yer aldı. Cumhurbaşkanı, Başbakanı olan bir sistem yerine tek kişiyi ikna etmenin daha kolay olduğunu düşündüler ve bu sistemi desteklediler. Anayasa Değişikliği Tasarısı Cumhurbaşkanına ‘Eyalet kurma, savaş yapma ve bütçe yapma' yetkileri veriyor. “dedi. Akşener, vatandaşlara “Aranızda teröristlerle masaya oturan var mı? Oslo ‘da devletin itibarını sıfırlayan var mı? Habur'da Silopi'de Çadır Mahkemesini kuran, teröristleri davul zurnayla karşılayan var mı? Aranızda Dolmahçe'de mutabakat yapmış olan var mı? Elbette yok. Ama bunların hepsinde kendileri vardı” diye konuştu.

PARLAMENTER SİSTEMDEN VAZGEÇEMEYİZ

CHP Milletvekili Muharrem İnce ise Türkiye'de “Tek adam rejiminin” kurulması halinde yabancı sermayenin ülkeye gelmeyeceğini, yatırımların azalacağı, vergi gelirlerinin azalacağı, işten çıkarmalar olacağını, maaşların düşeceğini, esnafın çökeceğini, herkesin geriye gideceğini belirterek “Bu düzeni yıkmayalım. Bunun aksaklıkları var ama düzeltebiliriz. Ama parlamenter sistemden vazgeçmeyelim. “dedi.

FETÖCÜ AKIN ÖZTÜRK İÇİN 60 GENERAL TASFİYE ETTİLER

Başkanlık sisteminin yaratacağı sakıncaları anlatmak için Türkiye'de il il gezdiğini belirten Muharrem İnce, 2010 yılında yapılan referandumla Türkiye'de FETÖ'cü subaylarının önünün açıldığını ve Atatürkçülerin tasfiye edildiğini bildiren Muharrem İnce, “2010 referandumu öncesi biz endişelerimizi dile getirdik. Tehlikeyi gördük, ‘yapmayın etmeyin' dedik . Sonuçta bu referandumla TSK'dan Atatürkçü, Cumhuriyetçi subayları ihraç edip FETÖ'cü subayları önünü açmanın yerini yaptılar. FETÖ'cü dedikleri Akın Öztürk'ün önünü açmak için tam 60 generali tasfiye etmişler. “dedi.

FETÖCÜ MEMUR, POLİS, DAVULCU, ZURNACI VAR AMA VEKİL YOK!

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanına “Gazi” unvanı verileceği yolundaki haberleri de hatırlatarak, “Gazi unvanı herhalde beygirden düştüğü için vereceklerdir. Ama önce FETÖ'ye hizmeti nedeniyle madalya verilsin.” diye konuştu. İnce, “Türkiye'de FETÖ'cü olduğu iddiasıyla 4 bin hakim savcı hakkında soruşturma açıldı. Düşünün 12 bin hakim savcıdan 4 bini gitti. FETÖ'cü diye hakim, savcı, polis gitti, öğretmen gitti, hemşire, gazeteci, memur, davulcu, zurnacı bile gitti ama hiçbir milletvekili gitmedi. Bu da çok garip” diye konuştu. Muharrem İnce, Anayasa Değişikliğinin referanduma götürülmesi için TBMM'de yapılan oylamada kapalı oy kullanması gerekirken açık açık evet oyu kullandıklarını gösteren tüm vekillerin FETÖ'cü olduğunu iddia edip, “Niye oylarını açıklama ihtiyacı hissettiler ki. İşte bunların hepsi FETÖ'cü” dedi.

AKŞAM YATIP SABAH KANUN ÇIKARTACAK

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, anayasa değişikliğinin geçmesi halinde TBMM'nin rolünün ortadan kalkacağını belirterek, “Bir kanun çıkarmada herkesin katkısı var. Üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, milletvekillerinin payı var. Ancak bundan sonra Cumhurbaşkanı akşam yatarken düşündüğünü sabah kalkıp bir kararname ile kanun olarak çıkartabilecek. Örneğin, ‘Madde 1: Türkiye'de yaşayan 3.5 milyon Suriyeli Türk vatandaşı yapılmıştır, hayırlı olsun, bitti gitti' diyebilecek. ‘Madde 2: Emeklinin maaşını yüzde 25 kestim' diyebilecek. ‘Madde 3: Eşim hanımefendi Cumhurbaşkanlığı 1. Yardımcılığına atanmıştır' diyebilecek. 16 Nisan'da ‘Evet' çıkması halinde Cumhurbaşkanın bunları yapması mümkün olacak.” dedi.

BAŞINI ÖRTMEYEN VEKİLLER FETÖ'NUN HUZURUNDA BAŞLARINI NİYE ÖRTTÜ?

Program sırasında bazı ilginç diyaloglar da yaşandı. Muharrem İnce, başını örtmeyen Meral Akşener'e “Başınızı nerede örtersiniz” diye sordu. “Mezarlıkta” yanıtını alınca “AKP'li kadın milletvekillerinin ABD'de Pensilvanya'da Fetullah Güven'i ziyaretleri sırasında başları açık olmasına rağmen başörtüsü takmalarını eleştirip, “AKP'li kadın vekillerlerden bazıları başlarını örtmediği halde FETÖ'nun huzurunda başlarını örttü. Resimleri çıktı. Bizim bildiğimiz başını örtmeyen kadınlar mezarlık ya da türbede örtü takar. Orası mezarlık mı türbe mi?” dedi. Bu arada Meral Akşener, Muharrem İnce ile girdiği bir diyalog sırasında İnce'ye “Hacı” olduğunu ve günde 5 vakit namaz kıldığını söyledi.

ZEYDAN KARALAR'A TEŞEKKÜR

Programda Uğur Dündar, yapılan bir araştırmada ‘Evet' için çalışan bir merkezin kaçak elektrik kullandığının belgelendiğini, bugün korktukları için sessiz kalan çok sayıda kişinin ‘Hayır' diyeceğini, hatta ‘Evet' broşürleri dağıtan gençlerin de ‘Hayır' diyeceklerini itiraf ettiklerini söyledi. Uğur Dündar, Halk Arenasının kapılarını 2. kez açan Adana'nın merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti. Programda Muharrem İnce, iktidarın FETÖ'cüler konusunda sorumluluğu sürekli birilerinin üzerine attığını belirterek, “Sanıyorum en sonunda FETÖ'cülerin sorumluluğunu da Atatürk ile İsmet Paşa ile atacaklar” diye espri yaptı.