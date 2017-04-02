Akşener: ‘Hayır’ oyuyla en büyük iyiliği Erdoğan’a yapacaksınız

Referandum çalışmaları kapsamında Edirne'de halka seslenen Meral Akşener, CIA'in 2006'da Beyaz Saray'a sunduğu Türkiye raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Raporda diyor ki: Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar nasıl kurmuş ‘Başbakanı ikna ediyoruz, parlamento ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı'nı ikna ediyoruz, bakanlar ayağa kalıyor. Öbürünü ikna ediyoruz yargı ayağa kalkıyor. Dolayısıyla birbirini kontrol eden bir sürü mekanizma var. Bu cumhuriyette biz bir türlü Amerika’nın çıkarlarını harekete geçirmekte zorlanıyoruz’ Onun için tek adam rejimine Türkiye gitmelidir. 16 Nisan’da vereceğiniz ‘hayır’ oyu Amerika’nın, CIA direktörünün bu sözlerini açığa çıkaracak, yere düşürecektir. En büyük iyiliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapacaksınız. Partiniz, Cumhurbaşkanı da yerinde duracak" diye konuştu.

Referandum çalışmaları kapsamında Edirne'de halka seslenen Meral Akşener, CIA'in 2006'da Beyaz Saray'a sunduğu Türkiye raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Raporda diyor ki: Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar nasıl kurmuş ‘Başbakanı ikna ediyoruz, parlamento ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı'nı ikna ediyoruz, bakanlar ayağa kalıyor. Öbürünü ikna ediyoruz yargı ayağa kalkıyor. Dolayısıyla birbirini kontrol eden bir sürü mekanizma var. Bu cumhuriyette biz bir türlü Amerika’nın çıkarlarını harekete geçirmekte zorlanıyoruz’ Onun için tek adam rejimine Türkiye gitmelidir. 16 Nisan’da vereceğiniz ‘hayır’ oyu Amerika’nın, CIA direktörünün bu sözlerini açığa çıkaracak, yere düşürecektir. En büyük iyiliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapacaksınız. Partiniz, Cumhurbaşkanı da yerinde duracak" diye konuştu.

Meral Akşener, referandumda ‘hayır’ kampanyası için Edirne’de trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

AKP hükümetini eleştiren Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın Van mitingini hatırlatarak, “Bunların bir dediği, bir dediğini tutmuyor. Sayın Başbakan dün Van'a gitti. Orada ‘Hepimiz Barzani'yiz, biz Şivan Perver'iz’ dedi.Yakışır. Şimdi demek ki ben dört haftadır sağına, soluna, aynaya bak derken, yalan konuşmuyor muşum. Aynaya baktılar, kendilerini gördüler ve Şivan Perver'ci oldular” dedi.

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“SORULARI ÇALAN FETÖ'CÜLERİN ALLAH BELASINI VERSİN”

Meral Akşener, FETÖ'cülerin üniversite ve KPSS sorularını çaldığını belirterek, AKP hükümetinin soruları çalanlara yönelik herhangi bir mücadelesinin olmadığını söyledi.

Akşener, “Çocuklar üniversiteden mezun oluyor. Sonra KPSS'ye çalışmak zorunda kalıyorlar. Kadınlar kocalarından gizli para biriktirip çocuklarını dershanelere gönderiyor. Gidiyorlar dershaneye, sonra sınava giriyorlar. Yüksek puanlar alıyorlar ama atanamıyorlar. Sorular çalındı, öğrendik ki, FETÖ'cüler çalmış. Allah belasını versin. Amma velakin, bu soru çalanlarla en ufak bir mücadele yok. Niye çalınan soruların verildiği çocukların bir kısmı da kendilerinin de ondan. Birinci yol soru çalmak üzere. İkinci yol, senin çocuğun 85 puanla beklerken, AKP'den getirilen bir kağıtla önce, valinin veya kaymakamın veya belediye başkanının özel kaleminde 2 ay çalışıp ballı maaşlar alan gençler var. Bunun adı kul hakkıdır. Haram zıkkım olsun” diye konuştu.

ABİDİK, GUBİDİK POLEMİĞİ

Konuşması, ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve ‘Başbakan Meral' sloganlarıyla kesilen Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği ‘abidik-gubidik’ söylemine değinerek, “Sayın Başbakan geçen gün dedi ki, ‘abidik, gubidik yöntemlerle başbakanlar geldi’. Ben bu ülkede yıllarca politika yaptım. El-hak yani abidik, gubidikle başbakan olanı bilmiyorum. Ama bunlar biliyor. Şimdi soru şu birinci başbakan Abdullah Gül, hangi abidiki gubidikle geldi. İkinci başbakan sayın Erdoğan, üçüncü başbakan Sayın Davutoğlu ve beşinci Başbakan Binali Yıldırım onun nasıl geldiğini biliyoruz. Olan şöyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ‘Binali’, o da uçağa bindi, otobüse bindi. Şimdi de diyor ki ‘in Ali’ oda inmek için telef olmuş durumda” dedi.

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“HAYIR OYUYLA EN BÜYÜK İYİLİĞİ ERDOĞAN'A YAPACAKSINIZ”

Eski CIA Türkiye şefi Paul Bernard Henze’nin 2006’da Beyaz Saray’a sunduğu Türkiye raporu ile ilgili açıklama yapan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Raporda diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar nasıl kurmuş ‘Başbakanı ikna ediyoruz, parlamento ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı’nı ikna ediyoruz, bakanlar ayağa kalıyor. Öbürünü ikna ediyoruz yargı ayağa kalkıyor. Dolayısıyla birbirini kontrol eden bir sürü mekanizma var. Bu cumhuriyette biz bir türlü Amerika'nın çıkarlarını harekete geçirmekte zorlanıyoruz' Onun için tek adam rejimine Türkiye gitmelidir.' Ve diyor ki ‘Bir kişinin her gücü elinde topladığı rejimi desteklemeliyiz. Bir kişiyi ikna etmek, bu kadar grubu ikna etmekten kolay.' Buradan Adalet ve Kalkınma Parti'ne oy verenlere sesleniyorum. 16 Nisan'da vereceğiniz ‘hayır' oyu Amerika'nın CIA direktörünün bu sözlerini açığa çıkaracak, yere düşürecektir. En büyük iyiliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapacaksınız. Partiniz, Cumhurbaşkanı da yerinde duracak. Türkiye parlamenter sistemle o denge ve kontrol mekanizmasını tek bir kişinin ağzına verip ortadan kaldırmamış olacaktır.”

BAHÇELİ'YE, ‘KOLTUĞU BIRAKACAK MISIN?’ DİYE SORDU

16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasından ‘hayır' çıkacağını ifade eden Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek, istifa edip etmeyeceğini sordu. Akşener, “Eğer biz MHP Genel Başkanlığı için ben ve diğer arkadaşlar aday olmamış olsaydık, koltuğun bekası tehlikeye girmemiş olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanının suç işleme durumunu, alışkanlığını ortadan kaldırmak için Sayın Bahçeli, böyle bir duruma girer miydi? Böyle bir teklifte bulunur muydu? Elbette ki hayır. Şimdi soruyorum iki partinin oyu yüzde 62. Allah'ın izni ile ‘hayır' çıkacak. Önceki sorum sayın Cumhurbaşkanı’na, anayasal suç işlemekten vazgeçecek misiniz? Sayın Bahçeli'ye sorum var. Hayır çıkacak, iki partinin yüzde 62, öyle başladınız. Hayır çıktığında bu hayır meselesi teklif sahibi benim, bana yapılmış bir tavır deyip koltuğu bırakıp gidecek misiniz” dedi.

SELİMİYE CAMİİ’NE GİTTİ

Meral Akşener, Saraçlar Caddesi'ndeki ‘hayır’ mitinginden önce Mimar Sinan'ın “Ustalık eserim” dediği Selimiye Camii'ni ziyaret etti.

DHA