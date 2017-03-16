Almanya’da Mehdi Eker’in toplantısı da iptal edildi

Almanya’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in katılacağı toplantı iptal edildi.

Aşağı Saksonya'nın başkenti Hannover'de yarın (Cuma) için planlanan toplantı izni belediye tarafından geri çekildi.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD’nin, toplantı başvurusunu “bölge teşkilatı toplantısı yapılacak” diye yaptığı belirtildi. Belediyenin UETD'ye sorması üzerine ise, Türkiye'den bir milletvekilinin katılmasını bekledikleri kaydedildi.

Belediye, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in katılacağını polisten öğrenince, doğru bilgilendirilmedikleri ve Türkiye'deki iç politika tartışmalarının kente taşınmasını istemedikleri gerekçesiyle, UETD'ye verdiği salonun iznini bugün öğleden sonra iptal etti.

DHA