Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Almanya’da Mehdi Eker’in toplantısı da iptal edildi

Almanya’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in katılacağı toplantı iptal edildi.
20:2116 Mart 2017
Gündem
Almanya’da Mehdi Eker’in toplantısı da iptal edildi
Almanya’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in katılacağı toplantı iptal edildi.

Aşağı Saksonya'nın başkenti Hannover'de yarın (Cuma) için planlanan toplantı izni belediye tarafından geri çekildi.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD’nin, toplantı başvurusunu “bölge teşkilatı toplantısı yapılacak” diye yaptığı belirtildi. Belediyenin UETD'ye sorması üzerine ise, Türkiye'den bir milletvekilinin katılmasını bekledikleri kaydedildi.

Belediye, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in katılacağını polisten öğrenince, doğru bilgilendirilmedikleri ve Türkiye'deki iç politika tartışmalarının kente taşınmasını istemedikleri gerekçesiyle, UETD'ye verdiği salonun iznini bugün öğleden sonra iptal etti.

DHA

Son güncelleme: 20:3216.03.2017
Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar