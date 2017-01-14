Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Anayasa’da ilk çatlak! Ortaklar birbirine düştü…

Anayasa paketi konusunda AKP ile MHP arasında varılan mutabakat aniden bozuldu ve kriz çıktı.
Başak KAYA
19:0114 Ocak 2017
Gündem
Anayasa’da ilk çatlak! Ortaklar birbirine düştü…
Anayasa paketi konusunda AKP ile MHP arasında varılan mutabakat aniden bozuldu ve kriz çıktı.

AKP Bursa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi İsmail Aydın, MHP’nin ”Kırmızı çizgisi olan” anayasanın ilk dört maddesinin de değiştirilebileceğini savunması MHP'nin büyük tepkisine neden oldu. AKP grubu adına konuşan Aydın, ”Bir hukukçu olarak anayasanın değişmez maddesi olmasını kabul edemiyorum” dedi.

MHP’LİLER YUHALADI

Aydın'ın TBMM’deki bu sözlerini üzerine MHP milletvekilleri ayağa kalkarak protesto etti ve büyük tepki gösterdi. MHP’liler hep bir ağızdan AKP milletvekili Aydın’ı yuhaladı. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Başbakan Binali Yıldırımdan derhal bu konuda açıklama bekliyoruz” dedi. Gerginlik üzerine çalışmalara bir süre ara verildi.

İLGİLİ HABERMeclis'te ısırık polemiği!Meclis'te ısırık polemiği!

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise havayı yumuşatmaya çalıştı ve Aydın’ın kendi görüşünü ifade ettiğini söyledi. Ancak grup adına konuşmasına rağmen bu konuya değinmemesi dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Aydın'a, “AKP'nin gerçek fikrini açıkladığı için teşekkür ederim” diye seslendi.

İLGİLİ HABERAnayasa değişikliği teklifinin 12'nci maddesi görüşülüyorAnayasa değişikliği teklifinin 12'nci maddesi görüşülüyor
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar