Anayasa’da ilk çatlak! Ortaklar birbirine düştü…

Anayasa paketi konusunda AKP ile MHP arasında varılan mutabakat aniden bozuldu ve kriz çıktı.

AKP Bursa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi İsmail Aydın, MHP’nin ”Kırmızı çizgisi olan” anayasanın ilk dört maddesinin de değiştirilebileceğini savunması MHP'nin büyük tepkisine neden oldu. AKP grubu adına konuşan Aydın, ”Bir hukukçu olarak anayasanın değişmez maddesi olmasını kabul edemiyorum” dedi.

MHP’LİLER YUHALADI

Aydın'ın TBMM’deki bu sözlerini üzerine MHP milletvekilleri ayağa kalkarak protesto etti ve büyük tepki gösterdi. MHP’liler hep bir ağızdan AKP milletvekili Aydın’ı yuhaladı. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Başbakan Binali Yıldırımdan derhal bu konuda açıklama bekliyoruz” dedi. Gerginlik üzerine çalışmalara bir süre ara verildi.

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AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise havayı yumuşatmaya çalıştı ve Aydın’ın kendi görüşünü ifade ettiğini söyledi. Ancak grup adına konuşmasına rağmen bu konuya değinmemesi dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Aydın'a, “AKP'nin gerçek fikrini açıkladığı için teşekkür ederim” diye seslendi.