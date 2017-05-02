Atatürk Kültür Merkezi’nin atıl olduğu bir ülkede umut için perdelerimizi açacağız

Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanan Çoruh, “Büyüklerimizin önceliği AVM’ler oldu. Maalesef yeni tiyatro yapılmıyor, olanlara da sahip çıkılmıyor. İş başa düştü. Emeğimizi sanata yatırmak şereftir” dedi

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

Tiyatroların ateşe verildiği, kimilerinin kapatıldığı kimilerinin alışveriş merkezine dönüştürüldüğü bir dönemde, ekranın sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, sıra dışı bir davranışla sanattan kazandığı tüm parasını ortaya koyup, üstüne banka kredisi de alarak Bahariye'de Baba Sahne'yi açtı. 250 koltuklu, localı, fuayede tiyatro ustalarının fotoğraflarıyla gelenlere gülümseyen sıcacık bir tiyatro Baba Sahne… Şevket Çoruh'la “İşte benim dünyam” dediği tiyatrosunda konuştuk…

USTALAR YOL GÖSTERDİ

■ Baba Sahne'nin kurulma fikri nasıl doğdu, nasıl gelişti?

Kenter Tiyatrosu'na, Ortaoyuncular'a ya da Ses Tiyatrosu'yla Müjdat Gezen Tiyatrosu'na gidildiğinde, böyle bir fikrin nasıl doğduğunu, geliştiğini gördük. Böyle bir ilhamı bize veren, böyle bir hedefi gösteren onlar oldu. Ferhan (Şensoy) ağabey, Yıldız (Kenter) hanım, Müjdat (Gezen) hoca daha önce zaten bunu yaptılar.

■ Burası Baba Sahne ama önceki tarihini sizden öğrenelim…

Mustafa Kemal Ekşioğlu isimli bir müteahhit 1967'de yapmış bu tiyatroyu. 1980'lerde tiyatro hizmeti sona erdi, küçük bir sinema salonuna evrildi ama tutunamadı. 1990'lardan itibaren atari salonu oldu, depo olarak kullanıldı. 2013'te tiyatro oluşturma fikriyle Hüseyin Avni Danyal satın aldı ve satılığa çıkarıldığı bilgisi kulağıma geldi. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde burayı satın aldım.

BURASI BİR SANAT MERKEZİ

■ Örnek bir davranış…

Gedikpaşa Tiyatrosu, Tepebaşı Dram Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu'nun kapatıldığı, Atatürk Kültür Merkezi'nin atıl bırakıldığı bu ülkede Baba Sahne gibi tiyatroların da sanat ve umut için perdelerini açmaları gerekiyor. Ne yazık ki tiyatro salonları yapılmıyor, var olanlara da sahip çıkılmıyor. Dolayısıyla iş başa düşüyor.

■ Şevket Çoruh, bu tiyatro için neler harcadı, nelerini sattı?

İnsan, idealleri için fedakarlıklarda bulunmalı. Burası bir sanat merkezi ve biz burayı ticarethane olarak görmediğimiz için kanımızla canımızla çabaladık. Biz sanatçıyız. Emeğimiz vardı, alın terimiz vardı. Bunları sanat adına harcamak bizim için şereftir. İşin maddi yönünü konuşmak istemiyorum, konuşulunca da utanıyorum. Yapılan köprü, yol, AVM olsa, kaça mal olduğu söylenir ama benim böyle bir derdim yok.

MESLEĞİMİZE BAKIŞ BELLİ

■ Daima yanında duran bir avuç insan dışında, bu süreçte destek olan kimse çıkmadı mı?

Tiyatronun balkon girişine astığım tabeladaki yazıyı okuyabilirim size: ‘Bu tiyatro hiçbir kurum, kuruluştan yardım almadan, eş, dost, hısım, akraba ve bazı meslektaşların desteğiyle yapılmıştır…' Bence artık şikayet etmenin anlamı da yok. Çünkü bu ülke tarihinde mesleğimize bakış açısı çok net, çok belli. Bir süreden beri büyüklerimizin önceliği rezidanslar, toplu konutlar, AVM'ler oldu. Hocam Müjdat Gezen her zaman tecrübeleriyle yanımızdaydı, fikirleriyle destek verdi.

■ Bu davranışını alkışlayanlar olduğu gibi ‘Deli mi ne!' diyenler de oldu galiba…

(Gülüyor) Alın terimi ve emeğimi özgür irademle tiyatroya harcamam delilikse, evet deliyim. Ustalarımızın yolunda yürüdüm.

KÖSTEK OLMASINLAR

■ Devletten destek geldi mi?

Hayır.

■ Kültür sanat hayatına kazandırdığın böyle bir eserle ilgili kutlama da mı gelmedi?

Kadıköy Belediye Başkanımız kutladı sağ olsun. Ancak Kültür Bakanı'ndan bir tebrik gelmedi. Beklemiyordum zaten. Destek de olmasınlar köstek de.

■ Müjdat Gezen aynen şunu söyledi: “Şevket'e dediğimi yap, yaptığımı yapma dedim ama o yaptı. Bu çok zahmetli bir iş. 6 ay çalışıp 12 ay maaş ödeyecek. Bu yaptığı kahramanlık…”

Müjdat hocamın takdiridir. Tiyatromuzu, geleceğimizi düşünüyorsak, hocalarımızın yaptıklarını bizim de yapmamız gerekiyor.

BABA KONSERLER GELİYOR

■ Bundan sonra Baba Sahne'de neler olacak?

Çok şey olacak. Genco Erkal, Müjdat Gezen, Ferhan Şensoy destek için oyunlarını burada oynayacaklar ve gişe Baba Sahne'de kalacak. Bu arada bizim oyunlar devreye girecek. Ayrıca Baba Konserler de yakında başlayacak.

Mizah yapabilmek için küçük olsa da özgür bir alan gerekir

■ Mizahın, özgürlüklerin kısıtlı olduğu dönemlerde geliştiği ancak zor yapıldığı söylenir…

Alanlar o kadar daraltıldı ki, mizah çok zor çıkıyor artık. Mizah yapılabilmesi için küçük de olsa bir özgürlük alanının olması gerekiyor. Baskılar dışında, bu yaşananlar nedeniyle insanların mizah yapma istekleri de kayboldu artık. Her gün şehitlerimiz oluyor, bombalar patlıyor. Mizah yapacak halimiz mi kaldı! Ne yazık ki mizah eski gücünü kaybetti bu ülkede.

■ Oysa mizaha çok ihtiyacımız var…

Evet, mizaha çok ihtiyacımız var. Çünkü insanlarımızın yüzü gülmeli.

■ Bu bölge tiyatro konusunda çok güçlü…

Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Süreyya Operası, Kadıköy Halk Eğim, Moda Sahnesi, Oyun Sahnesi, Tiyatro Platformu..

Hepsi burada yer alıyor. Kadıköy'de 60 küsur tiyatro yer alıyor. Bu çok sevindirici.

Hedefim Ana Sahne'yi açmak

■ Artık hayatının büyük bölümü burada geçecek galiba?

Tiyatro benim hayatım. Bu arada arkadaşlarımla Avrupa Yakası'nda da Ana Sahne'yi açabiliriz. Şimdiki hedefim Ana Sahne'dir. Bunun için yer arıyoruz.

■ Mesela…

Mesela Muammer Karaca yıllardır metruk bir halde. Talibim, versinler, çiçek gibi yaparız orayı.

■ İlk ne zaman Baba Sahne'de seyirci karşısına çıkacaksınız?

Ben ve Murat Akkoyunlu, Emrah Eren'in yönettiği Bir Baba Hamlet adlı oyunu önümüzdeki günlerde Baba Sahne'de sergilemeye başlıyoruz.

■ Ekibiniz de zımba gibi…

Kendi yazdığımız eserleri oynayan bir tiyatro ekibiyiz. Caner Güler, Ozan Yurdakul, Erol Hızarcı, Yaşar Arak, Resul Ertaş'a ve diğerlerine teşekkür ederim.

■ Sıkı Fenerbahçeli Şevket Çoruh, Kadıköy Baba Sahne'den Kanarya taraftarlarının kombine alacaklarına inanıyor mu?

Tribün arkadaşlarıma teşekkür ederim, beni hiç yalnız bırakmadılar. Sanırım Baba Sahne'den kombinelerini alacaklardır (gülüyor). İsteyenler babasahne.com'dan biletlerini alabilirler.