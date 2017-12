Balıkesir Müftü Yardımcısı: Milli Piyango yılbaşı çılgınlığına dönüştürüldü

Yeni yıl nedeniyle satışa sunulan Milli Piyango biletlerinin yılbaşı çılgınlığına dönüştürüldüğünü öne süren Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Ramazan Topcan, “Yılbaşı ve buna bağlı olarak icra edilen hiçbir faaliyet dini ve ahlaki değildir” dedi. Diyanet de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' demişti

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle yeni yıl kutlamaları ve Milli Piyango hakkında açıklamalar yapan Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Ramazan Topcan’dan tartışma yaratacak sözler. Müslüman vatandaşları uyardığını söyleyen Topcan, yılbaşının dini hatta ahlaki hiç bir yönü olmadığını, milyonlarca vatandaşın bilet aldığı Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Yılbaşı Özel Çekilişi’nin de caiz olmadığını ileri sürdü.

“Bir mümine yakışan geçirdiği her günün muhasebesini yapabilmesidir. Hem maddi hem de manevi bakımdan fiili olarak muhasebesini yapmak zorundadır.” diyen Topcan,

“Milletleri millet yapan değerleri vardır, her milletin kutsalı vardır vazgeçemeyeceği değerler vardır. Bizim de milletimize mahsus değerlerimiz vardır. Bizim 7 kıtaya at koşturmamıza vesile olan o kıymetli değerlerimizi yaşatmak insan olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizin boynumuzun borcudur. Öyleyse bugün yılbaşı adı altında yapılan etkinlikler bunlar dini bir uygulama değildir. Müslümana yakışan kırmadan incitmeden terör hareketlerine bulaşmadan kendine göre inançlarının değerlerini ortaya koymaktır. İnanç değerleri ile bağdaşmayan hareketler Müslümanların hareketi olamaz” diye konuştu.

“Dini hatta ahlaki değil ”

Birçok olayın yaşandığı yerde zevkle, eğlenceyle geçirmenin Müslümana yakışmayacağını öne süren Müftü Vekili Ramazan Topcan, “Yılbaşı ve buna bağlı olarak icra edilen hiçbir faaliyet dini değildir. Biraz daha ileri söylemek gerekirse ahlaki değildir. Niçin? Çünkü Müslümanlar bir duyarlılık içinde olmak zorundadır. Kendi dünyasını temiz tuttuğu kadar çevresini de temiz tutacak. Çevre ihlalleri karşısında mutlaka duyarlı olmak zorundadır. Biz kendi dünyamızı temizlemekle memur olan yüce Rabbimiz tarafından mesul olarak dünyada yaratılan bir varlık olarak bütün dünya insanlığının huzur ve saadetinden sorumlu bir varlığız. Bize yakışacak olan sükunet içerisinde geçirmiş olduğumuz bir yılın fiili muhasebesini yapabilmek. Hem maddi hemde manevi açıdan kazancımız ne oldu, 2018 yılına nasıl merhaba diyebiliriz, nereden başlayabiliriz gibi bir gayretin içinde olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Milli Piyango almak caiz değildir”

Milli Piyango konusunda da değerlendirmelerde bulunan Müftü Vekili Ramazan Topcan, “Milli Piyango yılbaşı çılgınlığının bir parçası haline dönüştürüldü. Cenab-ı Peygamberimiz buyuruyor ki ‘Bir müminin üzerinde alın teri bulunan ekmekten daha kıymetli gıdası olamaz’ diyor. Milli Piyango adı altında satışa sunulan bu biletlere bizim sahip olmamız dini değildir, asla caiz değildir. Biz helalinden olana talip olmak zorundayız. En azından dünyanın yeniden şekillendirildiği bir zaman diliminde Müslüman duyarlılığı üzerinde helal haram duyarlılığı içinde hareket edelim Bizim eğlenceye ayıracak zamanımız asla yoktur. Elbette insanız çeşitli duygularımız var, duygularımızın meşru zeminde yerine getirmek doğrudur bu insani bir olgudur” ifadelerine yer verdi.

