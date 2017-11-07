Balıkesir’in yeni başkanı Zekai Kafaoğlu

Edip Uğur'un olaylı istifası ile boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanılığı'na AKP'li Zekai Kafaoğlu seçildi.

Kafaoğlu Altıeylül Belediye Başkanıydı.

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Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifasının ardından ilk kez Sözcü’ye konuşmuştu. Uğur, Türkiye’nin gündemine oturan ‘tehdit edilişi’ için “O tehditler elbette ölüm düzeyinde değildi. Ama ayrıntı vermek istemiyorum. Yargıya gitmeyi de düşünmüyorum” demişti.

Balıkesir’de Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Edip Uğur’un yerine Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada AK Parti’nin adayı olarak açıklanan Zekai Kafaoğlu, yapılan seçim sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Balıkesir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifası ile boşalan makama Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Dün AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Balıkesir AK Parti teşkilatının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Kafaoğlu oldu. Bugün toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi öncesinde CHP grubu aday çıkarmama kararı alırken, MHP grubu ise AK Parti’nin adayını destekleyeceğini açıkladı.

Meclis dağılımının 56 AK Parti, 27 CHP, 6 MHP, 4 Bağımsız şeklinde olduğu büyükşehir belediye meclis toplantısı ‘başkanlık seçimi’ gündemi ile toplandı. AK Parti grubu adına Mehmet Birol Şahin, Zekai Kafaoğlu’nun AK Parti grubunun adayı olduğunu açıkladı.

CHP grubu adına söz alan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, “2014’de Balıkesir’in oyları ile seçilen Ahmet Edip Uğur’un yerine başkan seçmek için toplandık. Edip Bey kendi isteği ile istifa etmedi. Bir takım baskılara maruz kaldığını ifade etti. Bu demokrasi dışı olayları onaylamamız mümkün değildir. Bu sonuç, tüm yetkilerin tek kişide toplandığı tek adam rejiminin sonucudur. Bu oylama, insanlığa, ahlaka, demokrasiye uymamaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu yerel darbe olarak kabul ediyoruz. Demokrasimiz kişilerle ilgili değildir, yöntemle ilgilidir. Büyükşehir Meclis üyeleri olarak, bu oyuna alet olmak istemiyoruz, aday çıkartmıyoruz ve oy da kullanmayacağız” dedi.

MHP grubu adına konuşan Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç ise Balıkesir halkının iradesine saygı duyduklarını söyleyerek, AK Parti’nin adayına destek vereceklerini söyledi. MHP Grubu olarak ricalarının taşeron işçilerin ekmeği ile oynanmaması olduğunu söyledi.

Başkanlık 2. turda geldi

Konuşmaların sonunda oylamaya geçildi. 91 meclis üyesinin katıldığı toplantıda gizli oy verme işlemi yapıldı. 66 oyun kullanıldığı meclis toplantısında tek aday olan Zekai Kafaoğlu’na basının ilgisi de yoğun oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gerekli olan 63 oy ilk turda çıkmadı. İlk turda 5 boş oy çıkınca yeterli olan 63 oy sandıktan çıkmadı ve ikinci tura geçildi. İkinci turda oyunu sandığa atmak için gelen MHP’li Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, boş oyların MHP’ye ait olduğu iddiasına cevap vererek Zekai Kafaoğlu yazan oy kağıdını basın mensuplarına göstererek ‘Bizde fire olmaz’ dedi.

İkinci turda yapılan oylamada 64 oy alan Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Yunus Emre dizeleri ile söze başladı

Başkan Kafaoğlu, ‘Gönüller Almaya Geldim’ dizeleri ile konuşmasına başladı. Kafaoğlu, “Yunus’un Mevlana’nın dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten bahsedeceğiz. Bir milyon 200 bin vatandaşımızı kucaklayacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. CHP grubunun yakışıksız ifadelerine baksınlar, diktatör görmek istiyorlarsa kendi geçmişlerine baksınlar. Biz birleştirmeye geliyoruz, kardeşlikleri çoğaltmaya geliyoruz. Sorumluluğumuz daha da arttı, Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyeleri oldu. Tüm vatandaşlarımızın elini sıkacağız, gönüllerini alacağız, gece gündüz demeden basmadık yer bırakmayacağız. Bize destek olan AK Parti grubuna, MHP’li arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Durmak yok koşmaya devam” dedi.