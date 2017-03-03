Barınaktaki kediler yine sular altında kaldı

Mersin Üniversitesi Kampusundaki bakımevinde barınan kediler, yine yağmur suları altında kaldı.

Geçen yıl aralık ayındaki sel felaketinde onlarca kendinin telef olduğu Yenişehir İlçesi Çiftlikköy Kampusu içerisindeki barınaklarda bulunan kediler, dün başlayan ve etkisini sürdüren yağımur nedeniyle yine zor durumda kaldı.



Su basan barınaktaki yaklaşık 280 kedi yüksek yerlere tırmandı. Kedilerin çok zor şartlar altında olduğunu belirten Hayvan Dostları Derneği Başkanı Nilgün Derviş, aralık ayındaki sel felaketinde 50’den fazla kedinin telef olduğunu hatırlattı. Aynı tablonun yine yaşandığını kaydeden Derviş şöyle dedi:



“Maalesef uyarılarım yetkililer tarafından dikkate alınmadı. Sabah 07.30 itibariyle buradayım. Aynı felaketi yaşıyoruz. Yine su bastı. Daha toparlanamayan 280 kedinin büyük bölümünü maalesef kaybedeceğim. Bu kedileri elektrik tesisatı olmadığı için ısıtamayacağım, kurutamayacağım ve ölecekler. Yetkililer buna kalıcı bir çözüm bulsun.”