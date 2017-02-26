Baykal Denizli’de partilileriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin düzenlediği program kapsamında Denizli’deki partililerle bir araya geldi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisi tarafından düzenlediği ‘Denizli Hayır Diyor' programında partililerle bir araya geldi. Denizli EGS Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa CHP Denizli Milletvekili Deniz Baykal, CHP Denizli Milletvekilleri Melike Basmacı ve Kazım Arslan, CHP İl Başkanı Haşim Teoman Sancar ve partililer katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İl Başkanı Teoman Sancar, açılış konuşması gerçekleştirdikten sonra kürsüye Deniz Baykal çıktı. Baykal, anayasa referandumuyla ilgili, “Bu anayasayı savunan bir tek saygın profesör görmedim. Bir tane ciddi hukukçuyu görmedim. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde hukuku bilen, adalet bakanlığını yapmış, meclis başkanlığı yapmış elbette değerli insanlar var. Ama onlar da biliyorlar ki, bu iş yanlıştır” dedi.

Terörle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Baykal, “2017 yılındaki gerçekler kanıtlamıştı ki, terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. Terör konusu ayrı, Kürt konusu ayrıdır. Kürt vatandaşlarımız var, onların üzüntülerini, onların ihtiyaçlarını karşılamak boynumuzun borcu. Onları PKK'ya teslim etmek kadar yanlış bir şey olamaz. Onları PKK ile yorumlamak kadar yanlış bir şey olamaz. PKK ile mücadele, Kürt halkıyla kucaklaşma olacak. Bu politikayı yürütemedik. 2017 yılına girildi, şimdi ne yapılacağı bilinmez bir halde” diye konuştu.

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Yapılacak yeni anayasa referandumuyla Cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisinin kanun sayılacağını ileri süren Baykal, “Bu anayasa geçerse, emekli yasasına tabi devletin hangi kadrosu olursa olsun, memur olarak çalışan herkesin ‘devlet memurluğu' statüsü kısa süre sonra ortadan kalkacaktır. Onun yerine ‘sözleşmeli personel' statüsü alacak” iddiasında bulundu.

Yeni anayasanın oylanacağı referandum oylamasının geçmesi halinde eyalet sisteminin geleceğini ileri süren Baykal, bunun Türkiye'de kamu tüzel kişilik olan dört kurumun yanına beşincisinin ekleneceğini öne sürdü.

İHA