Bekir Bozdağ’dan ‘belge’ açıklaması

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası soruları yanıtladı. Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında açıklayacağını iddia ettiği belgeler için "ne açıklayacak ben de merak ediyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelere ilişkin konuştu. Bozdağ, “Kılıçdaroğlu canlı yayında asılsız bir iddiada bulundu. Sonra da çıkardı elindeki kağıtları ispat olarak gösterdi. Bildiğiniz gibi bu iddiaların ardından Cumhurbaşkanımız çok net bir şey söyledi: Böyle bir şey söz konusu değil. İspatlarsanız ben Cumhurbaşkanlığını bırakırım ispat edemezsen sen CHP’nin genel başkanlığından ayrılman lazım” dedi.

Bozdağ’ın açıklamalardan satırbaşları…

Her türlü para transferi de bu maksatla yapılabilir. Türkiye’de bu alanda herhangi bir sınırlama söz konusu olmamıştır, bundan sonra da sınırlama söz konusu olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın herhangi bir talimatı olmamıştır. Cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği husus sadece kendi ülkesine güvenmediği için sermayesini başka yerlere aktarmak isteyenlere yönelik bir sitem olduğunu ifade etti.

PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C terör örgütleri Türkiye’nin kaynaklarını da yurt içi ve yurt dışında terörü finanse etmek maksadıyla Türkiye’den elde ettikleri gelirlerini kullanmaktalar.

CHP’nin yarın açıklayacağı belge, kağıt parçası, yeni bombalar nedir bilmiyorum. Kılıçdaroğlu üst üste ekranlar önünde bir iddiada bulundu. Man Adası var, 1 sterlinlik şirketler var. Cumhurbaşkanının akrabası, ailesi para transfer ettiği iddialarında bulundu. İspat olarak da dekontları gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız benim ve yakınlarımın para göndermesi söz konusu değildir, siyaseti ve Cumhurbaşkanlığını ispat edersen bırakırım dedi. CHP, Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanlığından indirmek için terör örgütleri ile aynı hedefe koşma konusunda çalışma içerisinde. Türkiye karşıtları ile işbirliği çok açık. Eline altın bir fırsat vermiş oldu sayın Cumhurbaşkanımız. İsim isim saydı, onun üzerine avukatlar açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ortada. Yurt dışına giden tek kuruş para yoktur. Kağıt parçaları da sahtedir. Bie banko görevlisinin bile bilebileceği bir şeyi, öğrenmesi gereken Kılıçdaroğlu bunu yapmıyor. İncelediğimizde şunu gördük, burada sayın Cumhurbaşkanımızın ve ailesinden herhangi bir kimsenin Man Adası’nda bir şirkete tek bir kuruş para göndermeğini bu dekontlar ispat etmektedir. Dışarıya, Cumhurbaşkanının ailesinden şunlar ve yakınlarından şunlar şu kadar para havale ettiler iddia ediyor. Havale edilen para yok, dışarı aktarılan para kesinlikle söz konusu değil. Bu dekontlar sayın Kılıçdaroğlu’nun müfteriliğini kesinlikle ispat etmiştir.

‘ALÇAK KİM, MÜFTERİ KİM, YALANCI KİM?’

Yalancı olduğunu ispat eden kanıtlardır. Hiçbir tartışma burada yok. Onun için bizim Kılıçdaroğlu’ndan beklediğimiz şu. Onurlu davranmak. Ben de buradan soruyorum. Gösterdiğin dekontlar sizin müfteriliğinizi ispat eden belge olduğu ortaya çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu, söyler misin? Alçak kim, müfteri kim, yalancı kim? Bunu net bir şekilde ifade etmesi lazım. Onurlu bir insan gibi yapması gereken CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmektir. İstifa etmeye davet ediyorum. İstifa etmeyeceğini bilerek davet ediyorum. Sizi göreve getiren baronlar, FETÖ’cüler sizin gitmenize karar vermişler. Baronlar artık Kılıçdaroğlu’nun gitmesini istiyorlar. Karanlık güçler Kılıçdaroğlu’nun son kullanma tarihinin dolduğuna karar vermişler. Yarın da başka belge açıklayacağını söylüyor. Ben de merakla bekliyorum. Hangi yalancılığını ortaya koyacak, hep beraber göreceğiz. Kılıçdaroğlu elinde patlayan Man Adası’nın bombalarından sonra konuyu değiştirip yeni bombalar ortaya koyarak başka tartışma ile günü kurtarmaya çalışacaktır. Yalan üzerine kurulan siyasetin CHP’ye de Kılıçdaroğlu’na da faydası yoktur.

ABD’NİN OLASI KUDÜS KARARI

Kudüs’le ilgili son günlerde çok yoğun haberler var. Kudüs’ün İsrail’in başkenti yapılması hususunda adım atılacağına ilişkin iddialar dolaşıyor. Kudüs’ün statüsü bellidir. Kudüs’ün statüsünü korumak, bölgedeki huzur ve barışı korumak bakımından tarihi öneme sahiptir. Kudüs’ün uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınan statüsü kaldırılarak başka adımlar atılırsa büyük bir felaket olur. Bölgede yeni çatışmalara, kavgalar yol açar. Hiç ön göremediğimiz, ne zaman biteceğini bilemediğimiz olayların ortaya çıkmasına yol açabilir. İsrail’e, başka ülkelere, bölgeye faydası yoktur. Bu adımı atmak bölgeyi yeni bir felakete sürüklemek için yeni kapılar açmaktan başka bir işe yaramaz. Türkiye, Kudüs’ün bu anlaşmalar çerçevesindeki statüsünün korunmasını hep müdafaa etmiştir. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasının son derece önemli olduğunu hep ifade ettik. Türkiye bu politikasından sapmış değildir. Türkiye gelişmeleri takip etmektedir, edecektir.

AFRİN OPERASYONU

Bölgede yaşanan her hadise Türkiye ile ilgilidir. Sınırlarımızdan Türkiye’ye gelecek olumsuzluklar, oluşturulabilecek bir terör koridoru… gibi. YPG ve PYD bir terör örgütüdür. Bu teröristlerin bölgede olduğunu biliyoruz. Türkiye oradan gelen saldırılara her zaman karşılık verecektir. Fırat Kalkanı, İdlib ve diğer tüm adımlarımız bu terör örgütlerine izin vermeyeceğimizin bir kanıtıdır. Afrin’e dönük bir adım atılması yaşanacak gelişmelere istinaden olacaktır. Türkiye kendi hukukunu korumak için gereğini yapmakta tereddüt etmeyecektir.