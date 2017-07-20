Bekir Coşkun’dan sevindiren haber!

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yazılarına ara veren yazarımız Bekir Coşkun'dan sevindirici haber geldi. İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan doktorlar kısa sürede Bekir Coşkun'un normal yaşamına döneceğini söyledi.

Yapılan açıklamada, “Hastaneden taburcu olan Coşkun için, internet ve sosyal medya üzerinden yoğun bakıma alındığı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtir, yazarımızın kısa sürede okuyucularıyla bulaşacağını sevenlerine duyururuz” denildi.

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