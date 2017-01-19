Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği maçı canlı izle (A2 TV CANLI İZLE)

Beşiktaş Darıca maçı Türkiye Kupası'nda heyecanın adı olacak. Beşiktaş Darıca Gençlerbiliği maçını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, maçın yayınlancağı kanalı merak ediyor. İşte A2 TV canlı izleme ayrıntıları...

Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak ve Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda yayınlancak sorusunu merak eden futbolseverler arama motorları üzerinden Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hakkında ayrıntıları aratıyor. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hakkında merak edilenler ve A2 TV canlı izleme ayrıntıları…

BEŞİKTAŞ DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu’ndaki 5. maçında bugün Darıca Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. 4 haftada topladığı 10 puanla tur biletini erken cebine koyan Kartal, 3 puanla son sıradaki Spor Toto 3. Lig ekibiyle berabere bile kalsa, bitime bir maç kala liderliğini garantileyecek. Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmada daha önceki kupa mesailerinde olduğu gibi as oyuncularını dinlendirecek. Maçta, Veli Kavlak’ın çok uzun aranın ardından dönüşünün yanı sıra Osmanlı deplasmanında yedek bekleyen yeni transfer Matej Mitrovic’in de Beşiktaş formasıyla tanışması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLEME AYRINTILARI

A2 TV FREKANS AYARLARI

A2 TV'yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki platformlardan A2 TV'yi izleyeceği platformları bulabilirler;

– Digiturk'te 35 nolu kanal

– Teledünya'da 37 nolu kanal

– Turkcell TV'de 29 nolu kanal

– Tivibu'da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda,

A2 TV FREKANS BİLGİLERİ-TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NASIL İZLENECEK?

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 TV İNTERNETTEN NASIL İZLENECEK?

A2 TV’Yİ İNTERNETTEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Fatih, Mitrovic, Sedat, Veli, Gökhan İnler, Aras, Tolgay, Kerim, Ömer

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: G. Köstereli, Selçuk Baştürk, Cem, Alper, Hayrullah, Cafercan, Sinan, G. Erdoğan, G. Solak, Gaffar, Aziz