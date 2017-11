Kartal lider olarak turladı! Beşiktaş Porto maç özeti izle! BJK maçı ve Şampiyonlar Ligi maçları geniş özeti

Beşiktaş Porto maçını izleyemeyenler maç özetini merak ediyor. Haberimizde bulunan linkten maç özetini yayınlandığı anda izleyebilirsiniz. Porto'nun öne geçtiği maçta ilk yarıda golü bulan Beşiktaş eşitliği sağladı. İkinci yarıda atak bir futbol oynayan temsilcimizin maçının geniş özeti haberimizde. Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Beşiktaş'ın maç özeti ve daha geç saatte başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarının özet görüntülerini maçlar bittikten sonra haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esen Beşiktaş, Porto ile mücadele etti. Maçı izleyemeyenler google üzerinden Beşiktaş Porto maçının özetini izlemek için araştırmalarda bulunuyor. Temsilcimiz bir puan alarak tur atladığı maçın ve diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının özetleri maçlar bittikten 30-60 dakika sonra yayıncı kuruluş tarafından paylaşılıyor. Beşiktaş Porto maçına taraftar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini bitiren siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını bu tarihi maçında yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı 100 kadar da Porto taraftarı Vodafone Park tribünlerinde takip etti. Maçın canlı yayınına ulaşamayanlar için Beşiktaş Porto Şampiyonlar Ligi maçı özeti ve golleri izleme linki…

MAÇ ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile karşılaşan Beşiktaş, Vodafone Park'taki mücadelede sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla grubunu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmiş oldu.

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maça hızlı başlayan siyah beyazlılar, 29. dakikada Felipe'nin attığı golle şoke oldu. Duran top organizasyonu düzenleyen Portekiz temsilcisi, Beşiktaş karşısında 1-0'lık üstünlüğü ele geçirdi. Ancak bu golden sonra baskısını artıran Beşiktaş, Cenk Tosun'un yoktan var ettiği pozisyonda Anderson Talisca ile 41. dakikada beraberliği yakaladı: 1-1.

İlk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısına ‘fırtına' gibi başlayan siyah beyazlılar önce Ryan Babel, ardından Ricardo Quaresma ile üstünlük golüne çok yaklaştı ancak topu ağlara göndermeyi başaramadı.

Maçın 19. dakikasında uzaklardan kaleyi yoklayan ve kaleciye takılan Babel, 58. dakikada ceza yayı önünden çektiği müthiş şutunda bu kez direği geçemedi. Bu pozisyondan 3 dakika sonra sol kanattan ceza sahasına giren Ricardo Quaresma, sol kanatta nefis hareketlerle ceza sahasına sokuldu.

İki rakibinden sıyrışıp şutunu çeken yıldız futbolcu kaleci Jose Sa'ya takıldı. Portekizli futbolcu ilk yarıda da kaleci Jose Sa ile karşı karşıya kalmış ancak vuruşunda başarılı file bekçisini geçememişti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Siyah beyazlılar bu sonuçla grubu lider tamamlamayı da garantiledi.

PORTO LİGDE NAMAĞLUP

Bu sezon ilk mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'tan alan Porto, kendi liginde ise yenilmiyor. Bu sezon ligde 11 maça çıkan Porto, 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Beşiktaş'ın ardından 6 puanla 2'nci sırada bulunan Porto'nun 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Porto, Beşiktaş dışındaki mağlubiyetini Leipzig karşısında aldı.

⏰ Full time! ⏰

Besiktas qualify as group winners

Spartak stay third in Group E#UCL pic.twitter.com/D8xHgSQDcy

— Champions League (@ChampionsLeague) 21 Kasım 2017