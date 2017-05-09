Çerkez Cengiz’in o fotoğrafları için harekete geçildi!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kamuoyunda “Çerkez Cengiz” olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı pitonlu ve timsahlı fotoğraflar üzerine savcılığa başvurdu.

Bakanlık, fotoğraflarda yer alan piton ve timsah nedeniyle Şıklaroğlu'nun evinde arama yapılmasını istedi. Yabani hayvanlara el konularak hayvanat bahçesine teslim edilecek.

Gazete Habertürk’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre; Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve yaban hayvanlarıyla ilgili kanunda, usule aykırı olarak avlanan yaban hayvanlarının et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak yasak. Yaban hayvanını evde beslemek de yasak kapsamında. Bakanlık, Cengiz Şıklaroğlu'na evinde söz konusu hayvanları bulundurması nedeniyle 914 TL ile 4 bin 590 TL arasında ceza kesecek.

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