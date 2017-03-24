CHP’li Aykut Erdoğdu, TRT’nin tek yanlı yayınını ti’ye aldı

Devlet kanalı TRT’nin, Başkanlık referandumuna ilişkin “Hayır” kampanyalarını yürüten siyasi partilere yer vermemesinin araştırmalara konu olduğu şu günlerde CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Devlet kanalı TRT’nin, Başkanlık referandumuna ilişkin “Hayır” kampanyalarını yürüten siyasi partilere yer vermemesinin araştırmalara konu olduğu şu günlerde CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TRT'nin, Başkanlık referandumunda “Evet” diyen AKP ve MHP'ye yer verirken, muhalefet partilerine yer vermemesi eleştirilere neden oldu. CHP'li vekil Erdoğdu ise Twitter hesabından, “TRT’nin son 4 saatlik yayını… Adil!!! Eşit!!! Rekabetçi!!!” diye mesaj attı ve TRT'nin iktidar partisinin temsilcilerinin konuşmalarının arka arkaya verildiği TRT mesajlarını paylaştı.

EVETÇİLERE 486, HAYIRCILARA 45.5 SAAT YAYIN YAPILDI

Demokrasi İçin Birlik Hareketi’nin hazırladığı rapor da 17 ulusal kanalın yayınlarında pek de eşitlikçi davranmadığını ortaya koymuştu. Rapora göre 1-20 Mart tarihleri arasında yapılan canlı yayınlarda Cumhurbaşkanlığı'na toplam 169, AKP'ye 301 saatlik süre ayrıldı. Referandumda “hayır” oyu kullanacağını açıklayan HDP'ye ekranlarda yer verilmezken, CHP için ise bu süre 45.5 saatte kaldı.