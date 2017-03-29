CHP’li Böke: Siyasi istikrarı sağlayacak olan gerçek demokrasidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, ekonominin işleyişi için siyasi iktidara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Siyasi istikrarı sağlayacak olan şey, gücün tek elde toplanması değil, siyasi istikrarı sağlayacak olan şey esasında güce herkesi dahil edecek gerçek bir demokrasidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, ekonominin işleyişi için siyasi iktidara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Siyasi istikrarı sağlayacak olan şey, gücün tek elde toplanması değil, siyasi istikrarı sağlayacak olan şey esasında güce herkesi dahil edecek gerçek bir demokrasidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Toplantısı’na katıldı.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirten Böke, “16 Nisan’da karşımıza konulmuş olan anayasa değişikliğine dair referandum esasından 16 Nisan’da bir anayasa oylama teklifi olmayacak. Biz esasından siyah ile beyaz kadar birbirinden farklı iki alternatif yol haritasına dair bir seçim yapacağız. Karşımıza konuluyor olan anayasa değişikliği teklifi sadece bir hukuki metin değil, bu hukuki metin bize doğrudan toplumun yaşam biçimine, ortak değerlerine ve bu toplum ortak değerleri üzerine inşa edeceği geleceğe dair yol haritasına dair bir seçim yaptırıyor.”

‘BUGÜNKÜ FİİLİ DURUMUN KALICI OLMASINI İSTİYORLAR’

Getirilmeye çalışılan anayasa teklifiyle bugünkü fiili durumun kalıcı olmasının istendiğini aktaran Böke, şöyle devam etti:

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“Getirilmiş olan bu anayasa teklifi karşımıza getirilenler tarafından şöyle tarif ediliyor, iktidar partisi ve iktidar partisini destekleyen muhalefet partisinin yönetimi dedi ki; ‘Bugün bir fiili durum yaşanıyor. Biz bu fiili duruma hukuk yapacağız’. Bu anayasa teklifi bugün yaşıyor olduğumuz fiili durumu kalıcı olmayı vaat ediyor. O zaman hedef sanayi 4.0 devrimini yakalayan bir Türkiye toplumu ise, eğer hedef güçlü, kalkınan, bu küresel düzen içerisinde bir güç olarak varlık gösteren yeni bir Türkiye hikâyesi yazmaksa, bu referanduma dair yapacağımız oylama bugünkü düzeni devam ettirip ettirmeme üzerinden o yolculuğu tarif edecektir. Bugün yaşıyor olduğumuz düzen, özgürlükleri sınırlayarak Türkiye’yi korku egemen bir siyasetle yöneterek, ayrıştıran, kutuplaştıran bir siyaset dili ile yöneterek ve bunun ortaya çıkardığı şiddetle büyük bir toplumsal yıkıma doğru Türkiye’yi taşıyarak, esasında bizi her geçen gün o sanayi 4.0 devriminde uzaklaştırıyor.”

TARSUS’TA EKONOMİ SOHBETLERİNE KATILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, daha sonra Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen ‘Ekonomi Sohbetleri’ konulu toplantıya katıldı. Burada konuşan Böke, ekonominin işleyebilmesi için siyasi istikrara ihtiyaç olduğunu belirtti. Siyasi istikrardan kastın, gücün tek elde toplanması ve o gücü bir şahsın kullanması olamayacağını ifade eden Böke, “Siyasi istikrardan tarifimiz kuralların öngürebilir bir şekilde ortaya çıkmaya imkan verecek katılımcı ve şeffaf süreçlere işletebilmesidir. Eğer biz karar verme süreçlerine ortağı olamazsak, eğer karar verme süreçleri katılımcı, şeffaf, herkesi dahil eden bir biçimde tasarlanmazsa bu kaygıların ortaklığından büyük bir belirsizlik ve o belirsizliğin sonucunda ekonomide de ciddi sıkıntılar çıkabilir. Siyasi istikrarı sağlayacak olan şey, gücün tek elde toplanması değil, siyasi istikrarı sağlayacak olan şey esasında güce herkesi dahil edecek gerçek bir demokrasidir. Karşımıza konmuş olan 16 Nisan Anayasa Değişikliği teklifini gücü tek elde toplayıp toplamadığına bir değerlendirmedir. Bizim için bu durum ciddi önem arz ediyor” diye konuştu.

DHA