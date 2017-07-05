CHP’li İbrahim Özdiş’ten Mediha Olgun’a ziyaret

CHP'li Özdiş ile mesaj yollayan arkadaşımız Olgun "artık bir sona ulaşması gerekiyor. İstedikleri kadar soruşturabilirler. Bu sadece onlar için zamam kaybı olur vee FETÖ davalarında kullanılabilecek zaman bizim için harcanmış olur. Savcılarımızın hakimlerimizinde emeğine yazık. Ben artık çıkmak istiyorum" dedi.

CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş, 40 gündür Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sözcü Gazetesi İnternet Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mediha Olgun’u ziyaret etti.

Ziyaret çıkışı konuşan Özdiş “Sağlıklı ve moralli gördüm. Selamları var” dedi ve Mediha’nın kamuoyuna iletilmet üzere şunları söylediğini anlattı “Ben hâlâ bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Yandaş basın hakkımızda o kadar çok haber yaptı ki savcılık soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Ama artık bir sona ulaşması gerekiyor. İstedikleri kadar soruşturabilirler. Bu sadece onlar için zamam kaybı olur vee FETÖ davalarında kullanılabilecek zaman bizim için harcanmış olur. Savcılarımızın hakimlerimizinde emeğine yazık. Ben artık çıkmak istiyorum”