CHP’li İnce: Bir başbakan ‘Beni yok edin’ diye oy ister mi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumda evet çıkması halinde Başbakanlık makamının kalkacağını belirtti, "Bir insan, bir siyasetçi, bir başbakan meydana gelip 'Beni yok edin, beni imha edin, beni ortadan kaldırın' diye oy ister mi?" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumda evet çıkması halinde Başbakanlık makamının kalkacağını belirtti, "Bir insan, bir siyasetçi, bir başbakan meydana gelip 'Beni yok edin, beni imha edin, beni ortadan kaldırın' diye oy ister mi?" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Osmaniye’ye gelen Muharrem İnce, Musa Şahin Bulvarı üzerindeki parti binası önünde halka seslendi. 16 Nisan’da referandumda oylanacak yeni anayasayla Başbakanlık makamının kaldırılacağını belirten İnce, “Benim moralim bozulduğu zaman Binali Yıldırım’ın videolarını izliyorum. Şimdi meydana geliyor, buna ‘evet’ verin diyor. Ya evet verince sen ortadan kalkacaksın, Başbakanlık olmayacak. Bir insan, bir siyasetçi, bir başbakan meydana gelip ‘Beni yok edin, beni imha edin, beni ortadan kaldırın’ diye oy ister mi? böyle bir şey olur mu! Acaba kandırdılar mı bunu çok merak ediyorum.” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın referandum için gittiği Bolu’daki konuşmasını hatırlatan Muharrem İnce, “Bolu’da Bolululara ne dedi biliyor musunuz? ‘Merhaba Bolu Bey’in torunları’ dedi. Ey mübarek, hiç mi kitap okumadın. Bolu Beyi zalimdir, zulmedendir. Zalimin torunlarısınız diyor. Biz zalimin torunları değiliz, biz direnen Köroğlu’nun torunlarıyız. Çanakkale’ye gitti, orda anlatıyor, ‘Ya ‘Çanakkale geçilmez dediler. Bakın diyor geçtik.’ Çanakkale geçilmez diye atalarımız kime söyledi; İngilizlere, Fransızlara, Yunanlılara, İtalyanlara söyledi. Niye üstüne alınıyor anlamadım. Sonra atalarımız ‘Çanakkale geçilmez’ derken ne dediler, ‘Kansız geçemezsin dediler, kanla geçersin.’ Senin köprüden dolarla geçiliyor kardeşim ne konuşuyorsun. Sonra diyor ki ‘köprü yaptırdım, üçüncü köprü yaptırdım, görmedin mi’ diyor. Evet Allah razı olsun sağ ol. Üçüncü köprüyü yaptığına göre, birinci ve ikinci köprüyü senden önce yapmışlardır. Birinci köprüyü Demirel yaptı, 1973’de 45 sene önce yaptı. Allah razı olsun sağ ol 45 sene sonra sende üçüncüsünü yapmışsın. E o kadar dolar ayakkabı kutusuna sığmaz ki, artanlarıyla da köprü yapmışsın, sağ olasın yani, teşekkür ederim.” dedi.

‘AKŞAMDAN YENGEYE SÖZ VERDİ, YARDIMCISI YAPTI’

Referandum sürecinin bir parti yarışı olmadığını ifade eden İnce şöyle devam etti:

“Bu bir siyasi parti yarışı değil, ‘Ben Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. E sev al mübarek olsun, seçimde git oyunu ver. Ama bu memleketin tapusu bu. Azerbaycan’da ne oldu, hanımını Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Evet, akşamdan yengeye söz vermiş, yaptı mı yaptı, itiraz eden var mı yok. Peki hanımefendi Cumhurbaşkanı yardımcısı olunca onu ilk kutlayan kim oldu? Enerji bakanı, damat oldu. Görüyor musun bak millette ne damatlar var. Acaba damat şöyle mi düşündü? ‘Komşuda pişer, bize de düşer mi’. Ne uyanık damatlar var bak millette görüyor musun. Sabahleyin kalkıp karısını Cumhurbaşkanı yardımcısı yapabilir mi bu sistem, yapabilir. Kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, yazmamışlar, belli değil, birden fazla diyor. İki mi 999 mu belli değil. Böyle bir yetki veriyorsunuz ‘evet’ derseniz. Bu yetki verilmez ki, sana da verilmez, Tayyip Erdoğan’a da verilmez, bana da verilmez, ona da verilmez, kimseye verilmez. Atatürk’e bile verilmez bu yetki, vermediler zaten. Atatürk istemedi ama Meclis de vermedi, hakkını doğru verelim.”

DHA