CHP’li Karabıyık: Biz bütün mağdurlar için yürüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa'da partisinin bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Biz Enis Berberoğlu arkadaşımız için yürüyoruz, biz Nuriye için Semih için yürüyoruz. Biz adalet arayan bütün mağdurlar için yürüyoruz. Biz yüzbinlerce adalet arayan vatandaşın sesiyiz" dedi

CHP Bursa İl Teşkilatı’nın bayramlaşma töreni Merkez Nilüfer ilçesi’ndeki Üç Fidan Parkı’nda yapıldı. Bayramlaşma törenine Bursa Milletvekili CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milletvekilleri Ceyhun İrgil ve Orhan Sarıbal ile Nilüfer İlçesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sevgi ve dayanışma içinde yürüdüklerini belirtip şunları söyledi:

“Tek hedef var, tek umut var, herkes adalet için yürüyor. Biz Enis Berberoğlu arkadaşımız için yürüyoruz, biz Nuriye için Semih için yürüyoruz. Biz adalet arayan bütün mağdurlar için yürüyoruz. Biz yüzbinlerce adalet arayan vatandaşın sesiyiz. Her gün iki ya da üç arkadaşımız Enis Berberoğlu arkadaşımızı ziyarete gidiyor. Onu orada yalnız bırakmıyoruz. Orada cezaevinin kapısında. Bütün partilerimiz, sadece partilerimiz değil bütün vatandaşlar, kavşaktan geçen bütün adalet arayanlar oradalar. Sayın genel başkanımız, adalet yürüyüşünün her santimini adım adım yürüyorlar. O önde, bizler arkada sonuna kadar adaleti aracağız.”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, AK Parti hükümetinin 14 yıldır bu ülkeyi korku ve baskı altında tuttuğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

“Gerici şeriatçı ve faşist devlet kurma talebi ile karşımızda duruyorlar. Bunu önce Fettullah Gülen ve yol arkadaşları ile götürüyorlardı. Bir süre sonra, ‘iki cambaz bir ipte yürümez’ meselesiyle çıkarları çatışmaya başladı. FETÖ ile ayrıldılar, işleri bitti. Ama eğer AKP’li iseniz ve FETÖ ile bir bağlantınız varsa; Saray ile bir dostlunuz varsa size kimse dokunmaz. Mesela damatsanız size özel tahliye çıkar. Eğer zenginseniz, AKP’nin veya Saray rejiminin bir tuğlasını yerine koyuyorsunuz. Adalet size o zaman çalışır. Eğer köylü iseniz, meralarınız talan edilecekse adalet çalışmıyor. Nuriye veya Semih gibi bedeninizi ölüme yatırıyorsanuz adalet size çalışmıyor.”

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise adaleti olması gereken yerde bulamadıkları için sokaklarda aradıklarını bu nedenle yürüdüklerini söyledi. DHA