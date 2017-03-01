CHP’li Özcan: Bakan Özlü suçu esnafa atıyor!

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, kredi başvurularıyla birlikte KOSGEB sisteminin çöktüğünü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün ise suçu esnafa attığını savundu. Özcan, KOSGEB sisteminin gün boyu çöktüğünü, siteye ulaşılamadığını ve vatandaşların gece saatlerinde güçlükle yaptığı girişlerin de sisteme yansımadığı eleştirilerini bakan Özlü’ye de iletti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, kredi başvurularıyla birlikte KOSGEB sisteminin çöktüğünü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün ise suçu esnafa attığını savundu. Özcan, KOSGEB sisteminin gün boyu çöktüğünü, siteye ulaşılamadığını ve vatandaşların gece saatlerinde güçlükle yaptığı girişlerin de sisteme yansımadığı eleştirilerini bakan Özlü’ye de iletti.

CHP'li Özcan, “Vatandaş başvuru gününde KOSGEB'in sitesine girmeye çalışıyor. Ancak site çökmüş vaziyette. Gece güçlükle girdiği başvurusunun çıktısını KOSGEB'e elden götürüyor. Sabah 08'de gittiği KOSGEB'de öğleden sonra sıra geliyor ve başvurusunu elden de teslim ediyor. Ancak sistem tekrar açıldığında başvurusunun hiç girilmediğini görüyor. Karı koca aynı anda başvuru yapıp, birinin girişi olduğu diğerinin olmadığı örnekler var. Bu konuda bu kadar şikâyet varken Bakan suçu esnafa atıyor” dedi.

İLGİLİ HABER 4 Eski Meclis başkanından 'Hayır' çağrısı

Özcan, küçük işletmeleri desteklemenin KOSGEB'in görevi olduğunu belirtirken, bu yıl verilecek kredilerin açıklamasının, AKP Grup toplantısı sonrasına bırakılmasını da sert dille eleştirdi. Özcan, “Devlet hepimizin devleti, hepimiz vergi veriyoruz. KOSGEB de devletin kurumu olduğuna göre AKP Grup toplantısında siyasi malzeme haline getirilmesi yanlıştır” eleştirisini dile getirdi