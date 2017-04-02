CHP’li Özel’den Bahçeli’ye eleştiri

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin bağımsızlık referandumu açıklaması üzerinden eleştirdi. Devlet Bahçeli ve Barzani'nin birlikte 'evet halayı' çektiğini söyleyen Milletvekili Özel, "AKP bugün ikili referandum halayı çekmektedir. Bir elinde Devlet Bahçeli, bir elinde Barzani vardır. Aradan AKP çekilse bunlar omuz omuza 'evet' halayı çekiyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin bağımsızlık referandumu açıklaması üzerinden eleştirdi. Devlet Bahçeli ve Barzani'nin birlikte 'evet halayı' çektiğini söyleyen Milletvekili Özel, "AKP bugün ikili referandum halayı çekmektedir. Bir elinde Devlet Bahçeli, bir elinde Barzani vardır. Aradan AKP çekilse bunlar omuz omuza 'evet' halayı çekiyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Manisa’daki Şehzadeler İlçe Başkanlığı’nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban ve partililer katıldı. 16 Nisan’daki anayasa referandumuna yönelik açıklamalarda bulunan Milletvekili Özgür Özel, ‘hayır’ oyu kullanacakların üzerinde baskı olduğunu savundu.

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‘OYUNU KULLAN, TAKİBİNİ BİZE BIRAK’

Anketlerin hala bıçak sırtı olduğunu öne süren CHP’li Özel, şöyle konuştu:

“Açılacak son zarfa iş kalırsa bunda şaşırmayız. Burada görev hepimize düşüyor. Ben buradan tüm kararsızları, tüm kaygılıları, tüm karamsarları tüm korkanlar korkmakta haklıdır. Korkanlar değil korkutanlar utansın. Ama bunun bir hesaplaşması var. Perde çekilecek, pusulayla mühürle baş başa kalınacak. Hayır diyene ‘terörist’ diyene, onu işiyle, aşıyla tehdit edene karşı cevap sandık mühründe ‘hayır’a basılarak verilecek. Oyları korumakla ilgili, sandıkları takip etmekle ilgili, bilgisayar üzerinde takip etmekle ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Sen oyunu korkmadan kullan, gerisini bize bırak. Biz o oya sahip çıkmasını, senin ‘hayır’ını tabelaya yazdırmasını biliyoruz. Buna da söz veriyoruz.”

‘BARZANİ BAHÇELİ’NİN ‘EVET’ ARKADAŞIDIR, ‘EVET’ YOLDAŞIDIR”

CHP’li Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani üzerinden eleştirdi. Özel şöyle konuştu:

“Devlet Bahçeli’nin tavrı ve Barzani’nin tavrı gerçekten şaşırtıcıdır. Barzani, Devlet Bahçeli’nin ‘evet’ arkadaşıdır, ‘evet’ yoldaşıdır. AKP bugün ikili referandum halayı çekmektedir. Bir elinde Devlet Bahçeli, bir elinde Barzani vardır. Aradan AKP çekilse bunlar omuz omuza ‘evet’ halayı çekiyorlar. Bir elinde Bahçeli, bir elinde Barzani halay çeken AKP’nin oyununu gören hayırcılara selam olsun. Bu oyunu görmeyen, görmezden gelen, evet halayına neden dahil olduğu bilinmeyen Devlet Bahçeli’ye de, bu vatandaşa ne cevap verecek onu düşünmek kalsın.”

DHA