Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TIR’dan çığlıkların duyuldu! 3 kişi ağır yaralı

Küçükçekmece’de içerisinden gelen bağırışlar üzerine durdurulan demir yüklü TIR'ın konteynırından ağır yaralı 3 mülteci çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

22:3010 Temmuz 2017
Gündem
TIR’dan çığlıkların duyuldu! 3 kişi ağır yaralı
Küçükçekmece’de içerisinden gelen bağırışlar üzerine durdurulan demir yüklü TIR'ın konteynırından ağır yaralı 3 mülteci çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, Küçükçekmece'de Sefaköy Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani fren yapan bir TIR’ın konteynırından bağırışlar duyan vatandaşlar TIR’ı durdu. Brandası açılan TIR içerisinde taşınan demirlerin arasında sıkışmış vaziyette göçmen olduğu tahmin edilen 3 kişiye rastlandı.

Demirler arasında sıkışan mültecilerin ağır yaralandığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları demirlerin arasından çıkarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre TIR içerisinde incelemelerde bulundu. İlk ifadesinde mültecilerin konteynırda olduğundan habersiz olduğunu öne süren TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bir görgü tanığı, “Tesadüfen geçerken sesi duyduk, TIR’ı durdurduk. Brandayı yırttık, itfaiyeyi, ambulansı çağırdık” dedi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. İHA

Son güncelleme: 22:3110.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar