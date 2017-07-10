TIR’dan çığlıkların duyuldu! 3 kişi ağır yaralı

Küçükçekmece’de içerisinden gelen bağırışlar üzerine durdurulan demir yüklü TIR'ın konteynırından ağır yaralı 3 mülteci çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, Küçükçekmece'de Sefaköy Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani fren yapan bir TIR’ın konteynırından bağırışlar duyan vatandaşlar TIR’ı durdu. Brandası açılan TIR içerisinde taşınan demirlerin arasında sıkışmış vaziyette göçmen olduğu tahmin edilen 3 kişiye rastlandı.

Demirler arasında sıkışan mültecilerin ağır yaralandığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları demirlerin arasından çıkarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre TIR içerisinde incelemelerde bulundu. İlk ifadesinde mültecilerin konteynırda olduğundan habersiz olduğunu öne süren TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bir görgü tanığı, “Tesadüfen geçerken sesi duyduk, TIR’ı durdurduk. Brandayı yırttık, itfaiyeyi, ambulansı çağırdık” dedi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. İHA