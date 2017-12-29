Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken atama! MHP’li isim rektör oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü'ne MHP'nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı atadı. Atasar akademi camiasında "Türk Milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden birisi" olarak adlandırılıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 130. ve Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine iki üniversiteye rektör ataması yaptı. Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğ’üne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

MHP’DEN ADAY OLMUŞTU

Kamuoyunda “Türk Milliyetçiliğinin fikir hayatının önemli isimlerinden birisi” olarak bilinen Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 2011 yılında yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden İstanbul milletvekili adayı olmuştu. İstanbul 1. bölge 16. sıradan aday gösterilen Karasar, partisinin yeterli oyu alamaması üzerine seçilememiş ve akademi dünyasına dönmüştü.

Karasar, geçtiğimiz Ağustos ayında kuruluşu açıklanan Kapadokya Üniversitesi’ne kurucu rektör olarak atanmıştı. Rektör Karasar bu atamadan önce Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.

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