Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatından ‘belge’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ilişkin bir açıklama yaptı.

17:0128 Kasım 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatından ‘belge’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, bir açıklama yaptı. açıklamada, “Kılıçdaroğlu tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kanıtların da tamamı sahtedir” dedi.

Özel, ‘Kılıçdaroğlu, söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır’ diye konuştu.

Son güncelleme: 17:0728.11.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar