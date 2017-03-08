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Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sona gelindi

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında devam eden Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirildi. 44 tutuklu sanıktan 37 sanığın ifadesi alınırken 7 sanığın ifadesinin de bu hafta içinde alınarak duruşmanın ara karar verilmesi bekleniyor.
12:428 Mart 2017
Gündem
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sona gelindi
Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında devam eden Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirildi. 44 tutuklu sanıktan 37 sanığın ifadesi alınırken 7 sanığın ifadesinin de bu hafta içinde alınarak duruşmanın ara karar verilmesi bekleniyor.

 

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında devam eden Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirildi. 44 tutuklu sanıktan 37 sanığın ifadesi alınırken 7 sanığın ifadesinin de bu hafta içinde alınarak duruşmanın ara karar verilmesi bekleniyor.
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Darbeci sanıkların duruşma salonuna getirilişi esnasında vatandaşlar duruşmanın yapılacağı salonun dışında sanıklara yine tepki gösterdiler. Ellerinde taşıdıkları dövizler ve sloganlar eşliğinde duruşma salonuna giren tutuklu 44 sanığı vatandaşların tepkisi büyük oldu. DHA

Son güncelleme: 13:1208.03.2017
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