Diyarbakır 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Türkiye’nin kaderini belirleyecek en önemli günlerden biri olan 16 Nisan 2017 referandumu için geri sayım devam ediyor. Daha önceki referandum da Diyarbakır hangi cevabı verdi? Diyarbakır’ın önceki seçimlerde tercihi ne olmuştu?
DİYARBAKIR 2010 REFERANDUM SONUÇLARI
Diyarbakır 2010'da gerçekleşen referandumda evet demişti. Diyarbakır referandum sonuçlarına göre, 849859 seçmenden 281534 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %35,2 olmuştu.
EVET: %94.05
HAYIR: %5.944
DİYARBAKIR 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Diyarbakır’da cumhurbaşkanlığı seçimi sunouçları şu şekilde oldu:
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 2,35
Recep Tayyip Erdoğan: % 33,48
Selahattin Demirtaş: % 64,17
DİYARBAKIR 2015 SEÇİM SONUÇLARI
2015 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Diyarbakır sonuçları şu şekilde:
AKP: % 21,4
CHP: % 1,6
MHP % 0,6
HDP % 72,8