Efe Boz davasında gelişme!

Yargıtay, 6 yaşında okulun lavabosunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Efe Boz davasında, 8 sanık hakkında verilen cezalar ile beraat kararlarını onadı.

Maltepe’de 2010 yılında Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun ana sınıfına giden ve okulun tuvaletinde bulunan lavabonun üzerine düşmesi sonucu 6 yaşında ki Efe Boz hayatını kaybetmişti.

Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencisi 6 yaşındaki Efe Boz, 12 Mayıs 2010 tarihinde okulun tuvaletinde üzerine düşen lavabonun boğazını kesmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından 8 kişi hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 17 Nisan 2014 tarihinde görülen karar duruşmasında, sanıklardan okul müdür yardımcıları Fatma Metin ve Pınar Tan Aslan ile inşaat firması sahibi Aslan Yavuz Haberdar ve kontrolör Halim Cüneyt İşyar, olayda kusurları olmadıkları gerekçesiyle beraat ederken, ‘taksirle ölüme neden olmak' suçundan anasınıfı öğretmeni Gökçen Gökalp, 1 yıl 8 ay, taşeron firma müdürü Yalçın Kaya ile mühendis Murat Kılıç 2 yıl 6’şar ay ve okul müdürü Mustafa Katırcılar da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Kararın ardından taraflar Yargıtay'a itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, geçtiğimiz Eylül ayında dosyayı karara bağladı. Yargıtay 12 Ceza Dairesi kararında, okulun güçlendirme ve onarım işini birlikte yapan Yalçın Kaya ve Murat Kılıç’ın, lavabonun montajını hatalı yaparak, Efe Boz’un ölümüne neden olduklarını ve olayda sorumluluklarının bulunduğunu kaydederken, anasınıfı tuvaletinde bulunan lavabolarından birinin sallandığını ve bu durumdan okul müdürü Mustafa Katırcılar’ın da haberdar olmasına rağmen, anasınıfı lavaboları üzerindeki denetim, kontrol ve bakım görevini yerine getirmeyerek, olayın oluşunda kusurlu olduğunu belirtti. Beraat eden sanıkların ise olayın meydana gelmesinde sorumluluk ve kusurlarının bulunmadığı belirtilen kararda, ceza alan ve beraat eden sanıklar hakkında verilen kararın onandığı belirtildi.