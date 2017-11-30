Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’da güncel planlı elektrik kesintisi listesi…

Elektrik gündelik hayatın en büyük ihtiyaçlarının başında gelirken, elektrik kesintisi durumlarında vatandaşların ilk merak ettiği soru elektriklerin ne zaman geleceği oluyor. Elektrikler ne zaman gelecek? Nerelerde elektrik kesilecek?

Elektrik kesintisi yaşandığı anlarda vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar internet üzerinden “elektrik arıza” ve “elektrikler ne zaman gelecek?” gibi aramalarını sürdürüyor. İşte güncel elektrik kesintisi programı ve elektriklerinin gelmesinin planlandığı saatler…

– FİRUZKÖY Mh., ÜLKER Cd., PLEVNE Cd., TAN Sk., GÜLMEZ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9466-27171)

– YILDIZTEPE Mh., 35/3. Sk., 36/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9503-18535-18609)

– ARDIÇLI Mh., ARDIÇ Cd., YASEMİN Sk., ERGUVAN Sk., MANOLYA Sk., HANIMELİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9471-20243)

– ARDIÇLI Mh., MÜGE Sk., FUNDA Sk., AKASYA Cd., IHLAMUR Sk., FULYA Sk., BEGONYA Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9472-20606)

– NAMIK KEMAL Mh., 11. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9513-21601 DP:10-20693 DP:3)

– AKSARAY Mh., KENNEDY Cd., CERRAHPAŞA Mh., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9531-2845)

– CERRAHPAŞA Mh., KENNEDY Cd., AKSARAY Mh., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9533-2846)

– USKUMRUKÖY Mh., BİZİM VADİ KÃ¼m., PARK VİLLALARI Sk., YEŞİL VADİ EVLERİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9550-4492)

– GÜMÜŞYAKA Mh., 2. ABDÜLHAMİD PAŞA Cd., İZZET Cd., GENÇOSMAN Cd., YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU Cd., CAHİT ARF Cd., KONURALP Cd., MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9562-25782-25783-25784-25785-25786-25787-25194-25054-25055)

– KARADENİZ Mh., 1118/1. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., SELANİK Cd., 1124. Sk., 1124/1. Sk., 1124/2. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9574-29832 tm )

– UĞUR MUMCU Mh., 2307. Sk., 2308. Sk., 2309. Sk., 2310. Sk., 2311. Sk., 2313. Sk., 2314. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9575-29840 TM)

– TOZKOPARAN Mh., METRO Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9592-725)

– AKŞEMSETTİN Mh., KÖPRÜLÜ Sk., ALPEREN Cd., YAYLIM Sk., 1.ÖNDER Sk., ÇAKMAK Sk., ŞAHANE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9597-28832 TM)

– YEŞİLKENT Mh., G-169 Sk., G-220 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9569-20148)

– HAMİDİYE Mh., AKŞEMSETTİN Sk., BATUHAN Sk., BURAK Sk., DİLAVER Sk., HIZIR Sk., NAR Sk., SAKİN Sk., SERDAR Sk., ŞEHNAZ Sk., VEYSEL KARANİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9601-9024)

– TAYAKADIN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9602-28879)

– KABAKÇA Mh., CEMAL OGAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9604-23545-23381-23051-23168-23653-23073-23276-23074-23753-23180-23750-23598-23592-23469-23589-23646-23628-23004-23498-23611-23351-23278-23308-23479-23571-23003-23159)

– NAKKAŞ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9605-23367-23033-23112-23465-23127-23494-23576-23575-23707-23359-23669-23143-23311-23118-23564)

– YILDIRIM Mh., FEVZİ PAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9613-8218)

– TOZKOPARAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., ÇİÇEK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9591-683)

– ÇINAR Mh., 15. Sk., 12/1. Sk., 12. Sk., 10/6. Sk., 10. Sk., ESENLER Cd., 10/1A Sk., 11. Sk., MERKEZ Mh., 7. Sk., 7/1. Sk., 5. Sk., ESENLER Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9606-18506)

– MEŞRUTİYET Mh., VALİ KONAĞI Cd., TEŞVİKİYE Mh., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., DUTLUK İÇİ Sk., FERAH Sk., GÜZEL BAHÇE Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., HASAN CEVDET PAŞA Sk., POYRACIK Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., SEZAİ SELEK Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9609-3442)

– TEŞVİKİYE Mh., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., POYRACIK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9610-3959)

– TEŞVİKİYE Mh., AV. SÜREYYA AĞAOĞLU Sk., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU Sk., POYRACIK Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., ŞAKAYIK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9612-3416)