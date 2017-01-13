Erdoğan’dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında anayasa değişikliği ile ilgili soruları yanıtladı. Erdoğan iktidar ve muhaletin erken seçim açıklamalarına yönelik "Parlamento çalışamaz hale getirilirse düşünülebilir, gündeme gelebilir" dedi.

olan anayasa değişiklik teklifi oylamasına ilişkin olarak, “Öyle veya böyle 8 madde geçti. Çok çirkin durumların yaşanması hiçbir milletvekiline yakışmadı. Öyle veya böyle 8 madde geçti, bu iş bu hafta içerisinde biter” dedi. Erdoğan, CHP’nin gündeme getirdiği erken seçim teklifine ilişkin olarak, “Hiçbir zaman erken seçimin sağlıklı olacağını düşünmedik, ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Parlamento çalışamaz hale getirilirse bu düşünülebilir. Bu ayrı bir konu” diye konuştu.

İstanbul’da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kürsü adabına uygun bir şekilde herkesin demokratik hakkını kürsüde kullanması, orada düşüncelerini, partilerinin düşüncesini orada ortaya koymaları gerekmektedir. Bu başından itibaren böyle gelişmedi. Öyle veya böyle şu anda 8 madde geçmiş bulunuyor, bundan sonraki süreçte temenni ederiz ki çok daha sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam edilsin. Şu anda tabii bazı milletvekili arkadaşlarımızın orada bir milletvekili arkadaşımızın burnunun kırılmış olması, bir diğerinin çok afedersiniz ayağının dişlenmesi gibi çok çok çirkin durumların olması hiçbir milletvekiline yakışır değildir. Öyle ya da böyle bu işin biteceğine inanıyorum, öyle sanıyorum bu bu hafta içerisinde bu biter. Zaten asıl sahibine gidecek, millete gidilecek. Millet bunun asıl kararını verecek öyleyse bu telaş niye? Kürsüyü kırmak dökmek, oradaki katiplerin çiçeklerini falan devirmek… Eninde sonunda buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir. Asıl değil, asıl bekliyor. Bu 330 aşılırsa 330’dan sonra bana gelsin bu diyor, nihai kararı ben vereceğim diyor. Bundan önceki seçimlerde de meydanlarda yeni bir anayasa denmişti. Öyleyse burada asıl telaşa kapılanlar zannediyorum farklı, iki de bir tek adamcılık tek adamcılık falan gibi laflar ediliyor. Bir defa tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığı bugüne kadar tek uygulamasını yapan CHP’dir. Ta kuruluşundan beri tek adam üzerinden gelmişlerdir. Ben onlardan il başkanlarının bu ülkede valilik yaptığını biliriz. Kimi nereden dolanıp da aldatmaya kalkacaksınız? Şu anda dünyada uygulaması olan, yöneticiler eliyle başarılı olmuşsa hakikaten tutunduğu ülkelere baktıysak gelişmiş ülkelerde başkanlık ve yahut yarı başkanlık sistemlerinin oturduğunu görüyoruz. Eninde sonunda işin gelip dayanacağı yer neresidir? Başarılı yöneticiler, başarılı siyasetçilerdir. Değilse netice almak mümkün değildir.

Biz zaten parlamenter demokrasiyi vurguluyoruz sağa sola çekmeye gerek yok. İş geliyor sonunda siyasetçilere dayanıyor. Bu kadar koalisyonlar yaşadık, netice alabildik mi? 16 ay ortalamayla yaşanan bir süreçte istikrar olabilir mi? İstikrarın olmadığı bir ülkede netice alınabilir mi? Şu 14 senede dikkat ederseniz partimizi kurduğumuz zaman bir sözüm vardı; koalisyonlar dönemi inşallah olmayacak. İlk önce 5 yılla başladık hatırlarsanız, sonra 4 yıl, sonra 4 yıl… Biz hiçbir zaman erken seçimin sağlıklı olacağını düşünmedik, ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Parlamento çalışamaz hale getirilirse bu düşünülebilir. Bu ayrı bir konu.