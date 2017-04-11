Eskişehir 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumu için geri sayım başladı. Yüz binlerce vatandaş Eskişehir'da 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Eskişehir 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Eskişehir referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Anayasa referandumu için sayılı günler kaldı. Eskişehir'de yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Eskişehir'in 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Eskişehir'in referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

ESKİŞEHİR 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Eskişehir 2010'da gerçekleşen referandumda “Hayır” demişti. Seçmen sayısının 570 bin 045 olduğu 2010 referandumunda Eskişehir’de sandığa giden kişi sayısı 463 bin 928 kişi olmuş seçmen katılım yüzdesi ise %82,82’de kalmıştı. İşte Eskişehir 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 54.02

EVET : 45.97

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Eskişehir'de:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 51,95

Recep Tayyip Erdoğan: % 45,42

Selahattin Demirtaş : % 2,64

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Eskişehir'de; toplam Sandık Sayısı : 2.001, açılan Sandık Sayısı : 2.001, toplam seçmen sayısı : 616.751, kullanılan oy sayısı : 546.611, katılım Oranı : % 88,63 olmuştu.

AKP: %43.1

CHP: %38,7

MHP: %12.7

HDP: %2.6

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