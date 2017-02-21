Fenerbahçe, Krasnodar karşısında tur arıyor. Ligde alınan kötü sonuçlar sonrasında taraftarlar ile arası kötü olan Fenerbahçe, Krasnodar ile bu hafta oynayacağı maçtan galip gelerek ve turu atlayarak kendini affettirmek istiyor. Fenerbahçe - Krasnodar maçı biletleri satışa çıktı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe, Krasnodar karşısında 1-0'lık yenilginin rövanşında karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Krasnodar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz mi olacak?

Fenerbahçe – Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Krasnodar karşısında tur arıyor. Ligde alınan kötü sonuçlar sonrasında taraftarlar ile arası kötü olan Fenerbahçe, Krasnodar ile bu hafta oynayacağı maçtan galip gelerek ve turu atlayarak kendini affettirmek istiyor. Fenerbahçe - Krasnodar maçı biletleri satışa çıktı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe, Krasnodar karşısında 1-0'lık yenilginin rövanşında karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Krasnodar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz mi olacak?

Fenerbahçe, Krasnodar ile UEFA son 32 turu rövanş maçında İstanbul’da karşılaşacak. İlk maçta Rusya’da dördüncü dakikada yediği gol ile 1-0 yenilen Fenerbahçe’nin turu geçmek için Krasnodar’ı 2 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. Taraftar desteğini arkasına alacak Fenerbahçe’de tek hedef galibiyet. Fenerbahçe – Krasnodar maçı teknik direktör Dick Advocaat’ın takımda devam tamam maçı olacak. Son maçlarda alınan puan kayıpları sonrası yönetim Advocaat ile yolları ayırabilir. Peki Fenerbahçe – Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

FENERBAHÇE, 216. KEZ AVRUPA MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Çarşamba akşamı oynayacağı Krasnodar maçı ile 216. maçına çıkmış olacak. Avrupa’da mücadelesinde 42 sezon geçiren Fenerbahçe, bundan önce oynadığı 215 maçta 80 galibiyet alırken 92 maçta mağlup oldu. 269 gol atmayı başaran Fenerbahçe, kalesinde 319 gol gördü.

Fenerbahçe’nin deplasman karnesi ise zayıf. En son Rusya’da karşılaştığı Krasnodar’a 1-0 yenilen Fenerbahçe, dış saha maçlarında kazanmakta zorlanıyor. Avrupa Kupaları’nda dışarıda oynadığı 109 maçın 61’inden mağlup ayrılan Fenerbahçe kalesinde 203 gol gördü. Bu maçların 26’sını kazanabilen Fenerbahçe, 112 gol atabildi.

Fenerbahçe, Avrupa’da Rus takımları ile daha önce 7 maç oynadı. Bu maçların 2’sini kazanırken 3 kez beraberlik yaşadı ve 2 kez de mağlup oldu.

KRASNODAR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 22 Şubat Çarşamba günü Rusya’nın Krasnodar takımıyla oynayacağı rövanş maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Paweł Raczkowski yönetecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Krasnodar müsabakasında Raczkowski’nin yardımcılıklarını, Tomasz Listkiewicz ile Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radosław Siejka olacak. Saat 20.00’da başlayacak olan Fenerbahçe – Krasnodar maçı TivibuSpor kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE – KRASNODAR MAÇI BİLET FİYATLARI

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Krasnodar arasında 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Bilet satışları, sadece www.passo.com.tr üzerinden alınmaktadır. Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:

OKUL AÇIK :50,00 TL

MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :100,00 TL

FENERIUM ALT MARATON A-B-H-I BLOK :190,00 TL

FENERIUM ALT MARATON C-G BLOK :220,00 TL

FENERIUM ALT MARATON D-F BLOK :240,00 TL

FENERIUM ALT MARATON E BLOK :250,00 TL