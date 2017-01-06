Fethi Sekin kimdir? Herkes kahraman şehidi konuşuyor

Fethi Sekin İzmir patlaması esnasında teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit düştü. Kanının son damlasına kadar cesurca halkını korumak için çatışan kahraman polis Fethi Sekin, bu cesaretiyle herkes tarafından konuşulan isim oldu.

Fethi Sekin İzmir patlaması esnasında teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit düştü. Kanının son damlasına kadar cesurca halkını korumak için çatışan kahraman polis Fethi Sekin, bu cesaretiyle herkes tarafından konuşulan isim oldu.

İzmir patlamasında canını ortaya koyup bir teröristi etkisiz hale getiren kahraman polis Fethi Sekin cesaretiyle daha büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Kahraman polis Fethi Sekin, halkını korumak için teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü.

Motosikletli trafik ekibi ‘Şahinler Timi’nde görevli trafik polisi Fethi Sekin’in (44) izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden birisi, elindeki düzenekle LPG’li olduğu belirtilen araçtaki bombayı infilak ettirdi. İzmir’in büyük bölümünde duyulan patlamada, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Adliyede büyük panik çıktı.

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ŞEHİT OLDU SALDIRIYI ÖNLEDİ

Fethi Sekin, kaçan teröristlerin arkasından koştu. Park etmiş jandarma aracının arkasına gizlenerek ateş eden teröristlerle mermisi bitene kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, mermisi bitince yolun karşısına koşarken diğer teröristin silahından çıkan kurşunla vurularak şehit düştü.

Diğer terörist daha sonra adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Adliye bölgesinde görevli diğer polislerle bu terörist arasındaki çatışma bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü. İzmir Adliyesi’nde görevli mübaşir Musa Can'ın adliyede 3’üncü kattan silah seslerini duyup camdan baktığı sırada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

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FETHİ SEKİN KİMDİR?

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevli polis Fethi Sekin, Elazığ Baskil doğumlu. Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.

SEKİN 2014'TE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli ‘Şahinler’ timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, 26 Mayıs 2014’te manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu ölümden dönmüştü. Hatalı park eden araçların kaldırılmasını sağladıktan sonra yürüyerek, adliye önündeki görev yaptığı bölüme doğru giden Fethi Sekin’e tek yön olan yolda manevra yapan bir otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin’e beş gün iş görmez raporu verilmişti. Daha önce de görev başındayken küçük kazalar geçirdiğini belirten Fethi Sekin, “Böylesini ilk kez yaşadım. Hatalı park temizliğinin ardından, görev yerime gitmek için karşıya geçtim. Bu sırada tek yönlü yolda manevra yapan otomobil bana arkadan çarptı. Havada taklalar attım. Kötü bir şekilde yere düştüm. Sürücüden şikayetçi oldum” demişti.