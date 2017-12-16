Gaziantep’te korkunç olay! Henüz 2 aylık…

Gaziantep'te buz kalıbı ile birlikte parka bırakılmış 2 aylık bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunda kesikler ve yüzünde ise morluklar tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, Şahinbey ilçesi Kemal Köker Caddesi'nde bulunan 10. Yıl Parkı içerisinde bir çanta içerisinde buz kalıbı ile birlikte battaniyeye sarılı 2 ay önce doğduğu tahmin edilen bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin kız olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin karın kısmında, suratında ve ayak altında kesikler görülürken, suratında ise morlukların olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, bebeğin kimliğini ve kimin tarafından parka bırakıldığını belirlemeye başlıyor. İHA