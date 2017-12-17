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Giresun’da zincirleme kaza! Yaralılar var…

Giresun’un Espiye ilçesinde TIR, Kamyon ve Minibüsün karıştığı kazada 2 ağır 4 kişi yaralandı.

03:3517 Aralık 2017
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Giresun’da zincirleme kaza! Yaralılar var…
Giresun’un Espiye ilçesinde TIR, Kamyon ve Minibüsün karıştığı kazada 2 ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Espiye ilçesi Andoz mevki Yağlıdere kavşağından kontrolsüz şekilde Karadeniz sahil yoluna çıkan 28 YE 080 plakalı minibüs Trabzon istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan rulo sac yüklü 08 K 7223 TIR'ı fark etmemesi sonucu meydan geldi.

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Kazada, minibüs ile çarpışan TIR çarpmanın etkisiyle şerit değiştirerek karşı yönden gelen ve Trabzon istikametine gitmekte olan 61 K 13273 plakalı kamyona çarparak durabildi.

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Kazada TIR'ın çaptığı kamyon sürücüsü direksiyon ile koltuk arasında sıkıştı.

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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması ile sıkıştığı yerden çıkartılan kamyon sürücüsü ve diğer yaralılar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

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Kazada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA

Son güncelleme: 03:3817.12.2017
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