Gülmen ve Özakça’dan mesaj: Mutlak bir gün…

134 gündür işlerine geri dönme talebiyle açlık grevinde olan tutsak Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, kaldıkları cezaevinden mesaj yolladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün ziyaret ettiği eğitimciler Gülmen ve Özakça, CHP’li Tüm aracılığıyla bir mesaj yolladı.

CHP’li Tüm tarafından Twitter’da paylaşılan mesajda Semih Özakça, ”Açlığımızla halkımızın ekmek, onur ve adalet kavgasını veriyoruz. Ve bu kavgada tüm güzel değerlerimiz için direnmeninin onuruyla, coşkusuyla ve mutlak bir gün kazanacağımıza olan inancımızla tüm dostlarımızı kucaklıyoruz. Kendinize has bakın!” ifadelerine yer verdi.

Nuriye Gülmen ise ilettiği mesajında ”Açlık grevimiz 134. gününde sürüyor. Biz kazanacağız! Sizleri seviyoruz” dedi.