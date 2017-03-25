Hava durumu 25 Mart: Yağmur geri dönüyor!

Hafta sonu planlarını pazar gününe erteleyenler için kötü haber var, yarından itibaren ülkenin batısından giriş yapacak yağış tüm yurda yayılacak. Yağmur ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?

Hafta sonu planlarını pazar gününe erteleyenler için kötü haber var, yarından itibaren ülkenin batısından giriş yapacak yağış tüm yurda yayılacak. Yağmur ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları yükseldi ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar açık alanlara akın etti. Yarın sabah yurdun batı kesimlerinden giriş yapacak olan yağışlı hava birçok kişinin planlarını erteletecek. Yarın başlayacak olan yağışlar pazartesi günü tüm yurda yaıylacak, salıdan itibaren adım adım yurdu terk edecek.

25 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerimizin az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU