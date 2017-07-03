Hava durumu 3 Temmuz: Havalar ne zaman serinleyecek yağmur ne zaman gelecek?

Aşırı sıcaklar tüm Türkiye'yi etkilemeye devam ederken herkes serin havalara hasret kaldı. Güneş altında 50 derecelere yaklaşan sıcaklardan sonra birkaç gün serinleyeceğiz. Yağmurlu hava ne zaman etkisini göstermeye başlayacak? Yağmur ne zamana kadar sürecek?

Sıcaklar devam ederken sevindirici haber Meteoroloji’den geldi. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde birkaç derece düşecek, hafta ortasına kadar bölge bölge yağmur kendini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Takirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI SERİNLİYOR

Son verilere göre batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU