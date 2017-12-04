Her saat daha da soğuyacak! Meteoroloji uyardı: İstanbul’a geliyor… | Son dakika haberleri

Günlerdir beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası ülkenin batısından giriş yaptı. Hava sıcaklığı bugünden itibaren adım adım düşecek. Son dakika verilerine göre hava sıcaklıklarının İstanbul'da 72 saat içinde 15 derece civarında düşerek çarşamba günü 5 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Peki soğuk hava dalgasıyla gelen kar yağışı nereleri etkileyecek, yurdu ne zaman terk edecek?

Soğuk ve yağışlı hava Trakya üzerinden giriş yaptı, yavaş yavaş ilerleyecek olan ve tüm yurdu etkisi altına alacak olan soğuk havaya kar da eşlik edecek. Yarından itibaren Türkiye’nin iç ve yüksek kesimlerinde başlayacak olan kar yağışı en yoğun şekilde çarşamba günü görülecek. İstanbul senenin ilk kar yağışını görecek…

İSTANBUL SENENİN İLK KARINI GÖRECEK

Pazar günü yazdan kalma bir hava yaşayan İstanbul’da sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkmıştı. Bugünden itibaren düşmeye başlayacak hava sıcaklıkları çarşamba günü 5 dereceye kadar düşecek ve birkaç gün içinde 15 derecelik büyük bir fark oluşacak. Çarşamba günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlenecek, İstanbul’un kıyı kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm Türkiye için uyarı yayınladı; Halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı ülkemizin, 04.12.2017 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın Salı gecesi ve Çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği, Ankara'da Pazartesi akşam saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın Salı akşamı soğumayla birlikte karla karışık yağmura döneceği, Çarşamba günü ise aralıklı hafif kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor

Bugün(04.12.2017 Pazartesi) Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

05.12.2017 Salı günü: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, ve İç Anadolu'nun kuzeyinde karlar karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

06.12.2017 Çarşamba günü: Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

07.12.2017 Perşembe günü: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin 08.12.2017 Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Ülkemizde beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.