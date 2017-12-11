İl il namaz vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir 5 vakit namaz saatleri

İl il namaz vakitleri haberimizden öğrenebilirsiniz. İstanulş, Ankara ve İzmir'de sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte tüm iller namaz vakitleri...

İl il namaz vakitlerini sizler için derledik. Haberimizde bulunan sayfa üzerindne istediğiniz ili seçip namaz saatini öğrenebilirsiniz. Kur'an-ı Kerîm'de ve hadîs-i şeriflerde hakkında birçok emir ve öğütlerin yer aldığı namaz, Müslümanlara günde beş vakit farz kılınmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ezan saat kaçta okunuyor? İşte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı vakitleri ve ezan saatleri…

HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ

ANKARA



Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11.12.2017 06:22 07:53 12:49 15:10 17:31 18:56 12.12.2017 06:23 07:54 12:49 15:10 17:32 18:56 13.12.2017 06:23 07:54 12:50 15:10 17:32 18:57 14.12.2017 06:24 07:55 12:50 15:11 17:32 18:57 15.12.2017 06:25 07:56 12:51 15:11 17:32 18:57 16.12.2017 06:25 07:57 12:51 15:11 17:32 18:57 17.12.2017 06:26 07:57 12:52 15:11 17:33 18:58

İSTANBUL



Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11.12.2017 06:39 08:12 13:04 15:22 17:44 19:10 12.12.2017 06:40 08:12 13:05 15:22 17:44 19:10 13.12.2017 06:40 08:13 13:05 15:23 17:44 19:10 14.12.2017 06:41 08:14 13:06 15:23 17:44 19:11 15.12.2017 06:42 08:15 13:06 15:23 17:44 19:11 16.12.2017 06:42 08:15 13:07 15:23 17:45 19:11 17.12.2017 06:43 08:16 13:07 15:24 17:45 19:12

İZMİR



Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11.12.2017 06:43 08:11 13:12 15:37 17:59 19:21 12.12.2017 06:43 08:12 13:12 15:37 17:59 19:21 13.12.2017 06:44 08:13 13:13 15:38 17:59 19:22 14.12.2017 06:45 08:14 13:13 15:38 17:59 19:22 15.12.2017 06:45 08:14 13:13 15:38 18:00 19:22 16.12.2017 06:46 08:15 13:14 15:38 18:00 19:23 17.12.2017 06:47 08:16 13:14 15:39 18:00 19:23

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Türkiye Cumhuriyetinin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olan, zamanının değerli din alimlerinden Ömer Nasuhi BİLMEN Hoca Efendinin Beş vakit namazı tarifi:

Bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. Bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek şöyle kılınır:

1) Sabah Namazı Sünneti Kılınışı

Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: “Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya”, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp “Allahu Ekber” diye tekbir alınır. Ondan sonra eller bağlanır ve “Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük” okunur. Arkasından “Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim” diyerek eûzü besmele çekilip Fatiha suresi okunur sonra “Amîn” denir ve bir mikdar daha Kur'an okunur. Arkasından “Allahu Ekber” deyip rükûya varılır. Bu halde en az üç defa “Sübhane Rabbiye'l-Azîm” denir. Sonra “Semiallahülimen hamideh” denilerek ayağa kalkılır. Ayakta “Allahumme rabbena ve lekelhamd” denilir. Ondan sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye varılır. Secde halinde de üç defa “Sübhane Rabbiyel'alâ” denir. Sonra “Allahu Ekber” denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir tesbih miktarı durulur. Yine “Allahu Ekber” denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa “Sübhane Rabbiyel'alâ” denilir. Bununla bir rekat bitmiş olur.

Bu ikinci secde arkasından “Allahu Ekber” denilerek ikinci rekata kalkılır. Tam ayakta iken yalnız besmele çekilir. Fatiha suresi ve bir mikdar daha Kur'an okunur. Birinci rekatta olduğu gibi, rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur ki, buna “Ka'de = oturuş” denir. Burada “Ettehiyyatü lillâhî ve Allahumme Salli ve Barik, Rabbena atina” diyerek dualar sonuna kadar okunur. Sonra “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sağ tarafa ve yine “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece iki rekatlı namaz bitmiş olur.

2) Sabah Namazı Farzı Kılınışı

Sabah Namazının iki rekât Farzına gelince: Önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir. Sonra “Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Eller kaldırılarak “Allahu Ekber” diye namaza başlanıp eller bağlanır. Sabah namazının sünnetinde bildirildiği gibi iki rekat kılınır ve tamamlanmış olur. Yalnız sabah namazlarının farzlarında Fatiha'dan sonra biraz fazla Kur'an okunması sünnettir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir. Bununla beraber üç kısa ayet de okunması caizdir. Vaktin çıkmasından korkulduğu zaman az ayet okunur. Öyle ki, yalnız Fatiha ile veya birkaç ayet ile yetinilir.

Yalnız başına bu sabah namazının farzını kılan kimse, tekbirleri ve “Semiallahu limen hamideh” cümlesini, Fatiha'yı ve ekleyeceği ayetleri aşikare olarak okuyabilir.