İlk duruşmada tahliye kararı!

Aydın'da terör örgütü PKK/PYD soruşturması kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan İngiliz vatandaşı Joseph Andrew Robinson ile 'Silahlı terör örgütü' propagandası yaptığı öne sürülen kız arkadaşı Mira Yashai Abdülselamoğlu haklarında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerinde, yanlış tercümeden dolayı, 'YPG'den eğitim aldığının' yazılı olduğunu belirtip, "Ancak eğitim almadım. Sadece medikal eğitimim var. 7 Temmuz 2015'de Irak'ın Süleymaniye kentine gittim. Buradan Kobaniye'ye geçip sivillere yardım ettim. Herhangi bir şekilde silah kullanmadım ve savaşmadım" diyen Joseph Andrew Robinson'ın tahliyesine karar verildi, duruşma ertelendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne, e-posta ile KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 kişinin Didim’de tatil yaptıkları ihbarı geldi. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen 26 Temmuz’da harekete geçti. Bir eve operasyon düzenleyen polis, İngiltere uyruklu Joseph Andrew Robinson, Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı Mira Yashai Abdülselamoğlu ve annesi V.P.R.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere de el konuldu. İfadeleri alınan şüphelilerden Joseph Andrew Robinson’in 2015 yılında örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye’ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirtip, “YPG’den silah eğitimi aldım, ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere’ye döndüm. 10 gün kadar önce Mira Yashai Abdülselamoğlu ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldik” dediği ifade edildi.

HOLLANDA VE İNGİLTERE’DE HUKUK EĞİTİMİ

Abdülselamoğlu da ifadesinde Hollanda ve İngiltere’de hukuk eğitimi aldığını, Joseph Andrew Robinson ile 2015 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi. V.P.R.A. ise de ifadesinde birlikte tatile geldiklerini vurgulayıp, kızı ile Robinson arasındaki arkadaşlığı sonradan öğrendiğini kaydetti. Şüphelilerden Joseph Andrew Robinson ve Mira Yashai Abdülselamoğlu’nun sosyal medya hesaplarında terör örgütünün kıyafetlerini giyerek, terör örgütü YPG’nin propagandasını yaptıklarının tespit edildi, diğer şüpheli V.P.R.A. hakkında ise suç tespiti bulunamadı. Şüphelilerden V.P.R.A., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. İngiltere vatandaşı Robinson mahkemece tutuklandı, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Abdülselamoğlu ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Didim Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ardından İngiliz Robinson hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 5- 10 yıl, Abdülselamoğlu hakkında ise ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 3- 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü.

“YPG’DE EĞİTİM ALMADIM”

İngiliz basın mensuplarının da izlediği duruşmaya Denizli Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık Joseph Andrew Robinson jandarma eşliğinde getirildi. Diğer sanık Abdülselamoğlu, ise duruşmaya annesi V.P.R.A. ve diğer yakınları ile geldi. Tutuklu sanık Robinson duruşmadaki ifadesinde, eski bir İngiliz ordusu mensubu olarak, Afganistan’da terörizmle mücadele ettiğini anlatırken şöyle dedi:

“Orduda sıhhiye görevindeydim. Haberlerde Irak ve Suriye’de yaşananları gördüğümde, aldığım medikal eğitimle, buradaki insanlara yardım etmek için Irak’a gittim. Önceki ifadelerimde, yanlış tercümeden dolayı, ‘YPG’den eğitim aldığım’ yazıyor. Ancak eğitim almadım. Sadece medikal eğitimim var. 7 Temmuz 2015’de Irak’ın Süleymaniye kentine gittim. Buradan Kobaniye’ geçip sivillere yardım ettim. Herhangi bir şekilde silah kullanmadım ve savaşmadım. YPG ile PKK arasındaki ilişkiyi öğrendiğimde Suriye’den ayrılarak Irak’a döndüm. Kobani’de sadece 3 hafta kaldım. Bundan ötürü problem olmayacağını düşündüm. YPG-PKK ilişkisini öğrenince, böyle bir terörist yapının parçası olamayacağımı düşündüm. Irak’a dönünce peşmergelere katıldım ve orada 3 ay boyunca çalıştım. Ne Suriye’de ne de Irak’ta silah kullanmadım. 2017’nin Temmuz ayında 1 aylığına Türkiye’ye geldim. Amacım hem tatil yapmak hem de kız arkadaşım Mira Yashai Abdülselamoğlu’nun ailesiyle tanışmaktı. Tanımadığım biri tarafından yapılan ihbarla tutuklandım. Ben iyi bir insanım. Facebook’ta paylaştığı fotoğraflar bana aittir. Askeri üniformalılardan biri benim. Fotoğraf Kobani’de çekildi. Fotoğraftaki diğer askeri üniformalı kişi ABD vatandaşı. YPG saflarında savaşmaktadır.”

Şüpheli, Abdullah Öcalan ve PKK bayrağının bulunduğu Facebook paylaşımını ise, “Ben The Guardian Gazetesi’nin yayımladığı bir makaleyi paylaştım. Bu fotoğraflar o haberin görselleridir. Amacım fotoğrafları değil, makaleyi paylaşmaktı” ifadeleriyle yanıtladı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mira Yashai Abdülselamoğlu ise, Türkçe savunma yapmayarak, tercüman istedi. Ancak, Abdülselamoğlu, kendisine tercümen verilmesine rağmen ifade vermeyip, polisteki ifadesinin doğru olduğunu söyledi. Savcı, sanıklardan Joseph Andrew Robinson’un tutukluluk halinin devamını istedi. İfadelerin alınmasını ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Robinson’un tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.