İlker Başbuğ’dan çarpıcı Kudüs yorumu

1995 yılından beri bu kararın olduğunu söyleyen Başbuğ, “Ama başkanlar Milli Güvenlik sorunu yaratır diye bu karar alınmadı. Trump bu kararı alarak Milli Güvenlik sorunu olarak görmediğini de ortaya çıkardı. Suriye’nin bu duruma böyle gelmesi bugün sizin karşınıza Kudüs sorununu çıkarttı. Bence Trump’ın bu kararı 2017’de almasındaki asıl neden Suriye’ydi. Orada 2011’de başlayan iç isyanlar yaşanmasaydı, Suriye bugünkü noktada olmasaydı ben Trump’ın bu kararı 2017’de alacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Programda terörle mücadele konusuna da değinen Başbuğ, “Irak'ta bir referandum oldu. Irak'taki yeniden yapılanma İran'ın ve Türkiye'nin oluru olmadan olmaz. Referandum da bunu gösterdi” dedi
Başbuğ, “Biz 1984'den beri PKK ile mücadele ediyoruz. Bu kadar yıl geçmesine rağmen, kamuoyunun terörle mücadeledeki altın kuralları anladığı kanaatinde değilim. Siz bu güvenli bölgeleri ortadan kaldırmadan terörü bitiremezsiniz” diyerek sözlerine devam etti.