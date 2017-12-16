İlker Başbuğ’dan çarpıcı Kudüs yorumu

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in moderatörlüğünü yaptığı Basın Koridoru Özel programının konuğu olan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ABD Başkanı Donald Trump’ın neden Kudüs kararını aldığını açıkladı. Başbuğ bu kararın alınmasındaki asıl etkenin Suriye olduğunu söyledi.

1995 yılından beri bu kararın olduğunu söyleyen Başbuğ, “Ama başkanlar Milli Güvenlik sorunu yaratır diye bu karar alınmadı. Trump bu kararı alarak Milli Güvenlik sorunu olarak görmediğini de ortaya çıkardı. Suriye’nin bu duruma böyle gelmesi bugün sizin karşınıza Kudüs sorununu çıkarttı. Bence Trump’ın bu kararı 2017’de almasındaki asıl neden Suriye’ydi. Orada 2011’de başlayan iç isyanlar yaşanmasaydı, Suriye bugünkü noktada olmasaydı ben Trump’ın bu kararı 2017’de alacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER İlker Başbuğ'dan SÖZCÜ ve yazarlarına destek

Programda terörle mücadele konusuna da değinen Başbuğ, “Irak'ta bir referandum oldu. Irak'taki yeniden yapılanma İran'ın ve Türkiye'nin oluru olmadan olmaz. Referandum da bunu gösterdi” dedi

Başbuğ, “Biz 1984'den beri PKK ile mücadele ediyoruz. Bu kadar yıl geçmesine rağmen, kamuoyunun terörle mücadeledeki altın kuralları anladığı kanaatinde değilim. Siz bu güvenli bölgeleri ortadan kaldırmadan terörü bitiremezsiniz” diyerek sözlerine devam etti.