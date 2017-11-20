İsmail Kahraman kimdir? İsmail Kahraman kaç yaşında ve nereli?

2. kez TBMM Başkanlığı'na seçilen İsmail Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor? Adayların hiçbiri ilk 2 turda TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamadı. 3. turda Meclis Başlkanı seçilen İsmail Kahraman kimdir?

AKP’ni adayı İsmail Kahraman 2. kez Meclis Başkanı seçildi. İlk turda İsmail Kahraman 260, Zekeriya Temizel 113, Celal Adan 40, Selma Irmak 39, Tamer Dağlı 38, Yusuf Halaçoğlu ise 6 oy aldı. Çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur gerçekleştirildi. 2. turda da yeterli çoğunluğa ulaşılamayınca 3. tura geçildi. 3. turda İsmail Kahraman yeniden TBMM Başkan’ı oldu. Peki İsmail Kahraman Kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR?

İsmail Kahraman, 7 Aralık 1940 tarihinde Rize'de dünyaya gelen Türk hukukçu, 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı ve siyasetçidir. Eğitim hayatını Karabük'teki ilk ve ortaokulda, sonrasında Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Üniversite mezuniyetinin ardından İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti'nde başkanlık ve yüksek öğrenim öğrencilerini temsil eden Milli Türk Talebe Birliği'nin Genel Başkanlığını yaptı.

1955’TE SİYASETE BAŞLADI

Siyasi yaşamına ilk kez 24 Aralık 1995'te yapılan Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nden meclise girmeyi başardı. Sonrasında 28 Haziran 1996'da dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından Kültür Bakanı görevine atandı.

Ancak 28 Şubat post-modern darbesine denk gelen hükümetin 18 Haziran 1997'de istifa etmesiyle bakanlık görevi de sona ermiş oldu. 18 Nisan 1999'daki genel seçimlerden önce Refah Partisi'nin kapatılmasıyla seçime Fazilet Partisi'nden aday oldu ve 21. Dönem milletvekili olarak yeniden mecliste yerini aldı.

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3 Kasım 2002 seçimlerinde adaylıkta bulunmadı ve bir süre boyunca siyasete ara verdi. 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde AK Parti'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi ve bir kez daha mecliste yer aldı.

22 Kasım 2015'te yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanlığı seçiminde 316 oy alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Başkanı olarak görev yaptı.