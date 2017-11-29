İstanbul Üniversitesi’nde ‘kontrollü yangın’

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde dumanlar yükseldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği kampüsteki dumanların nedeninin kampüs içinde yakılan atık yağlar olduğu öğrenildi.
İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt yerleşkesinde dumanlar yükseldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği kampüsteki dumanların nedenini kampüs içinde yakılan atık yağlardan çıktığı öğrenildi.
CNN Türk’ün haberine göre binanın mutfak kısmında atık yağların kontrollü bir şekilde yakılması sırasında dumanlar yükseldi.
Son güncelleme: 10:0829.11.2017