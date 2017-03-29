İstanbul’da helikopter destekli ve Özel Harekat operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler'deki bir çok adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona havadan da polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler'deki bir çok adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona havadan da polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.00 sıralarında Esenler’de Nene Hatun, Oruç Reis,Turgut Reis, Fevzi Çakmak, Tuna, Fatih ve Namık Kemal mahallelerindeki 16 adrese operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisleri havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon kapsamında Turgut Reis Mahallesi 497. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katındaki bir daireye giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Aramalar sırasında dışarıda özel harekat polisleri de önlem aldı. Operasyon yapılan bir diğer adres ise Fatih Mahallesi, 285 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir bina idi. Polis ekipleri adreslerde arama yaptı.

