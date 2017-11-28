CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erdoğan'la yaşadığı 'yurt dışına yüklü para transferi polemiği'ne ilişkin belgelerini açıkladı. İşte CHP liderinin açıkladığı belgeler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında belgeleri açıkladı. TBMM’de partisinin grup toplantısında ayakkabı kutusu içinde getirdiği belgeleri basın mensuplarıyla paylaşan CHP lideri, “İspat edelim. 1 Ağustos 2011 Man Adası Devleti'nde bir şirket kurulur. Küçücük bir ada. Burada bir şirket kurulur. O şirketin kuruluş belgesi bizde. Bu şirket 2 Ağustos itibarıyla birer yönetim kurulu toplantısı yapar. Yönetim kurulu Sıdkı Ayan'dan oluşur. 1 sterlinlik bir şirket. 15 Kasım 2011'de bu şirketi Kasım Öztaş'a devreder. Sıdkı Ayan kimdir tanıyor musun? Kasım Öztaş'ı tanıyor musun? Bu şirketin bütün kayıtları bizim elimizde. Bu şirkete para gitti. 15-12-2012 tarihinde Ziya İlgen, enişte 2.5 milyon dolar şirkete para gönderiyor. 15-12-2011 tarihinde Mustafa Erdoğan, 2.5 milyon dolar para gönderiyor. 26-12-2011 Ziya İlgen 1 milyon 250 bin dolar. Mustafa Erdoğan, 1 milyon 250 bin dolar para gönderiyor. 27-12-2011 Osman Ketenci, dünür, 1 milyon 250 bin dolar gönderiyor. Mustafa Gündoğan 1 milyon 250 bin. Eski Özel kalem müdürü bu. Ahmet Burak Erdoğan, 1 milyon 450 bin dolar. Ahmet Burak Erdoğan, 2 milyon 300 bin dolar” dedi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeler…