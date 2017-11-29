İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray: Doğru olduğu anlaşılmakta

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının İrlanda Denizi'nde, Britanya Adaları'nın coğrafi merkezinde kraliyete bağımlı Man Adası'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürerek gösterdiği belgeler için, "Bu iddialar dekontlar gösterildiğine göre doğru olduğu anlaşılmaktadır" yorumunda bulundu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Başkanlık Divanı’nın bugün Türkiye´nin ivedilikle tedbir alması gereken konuların başında ekonominin geldiğini değerlendirdiğini söyleyen Çıray, “AK Parti hükümetlerinin yanlış ekonomi politikaları artık vatandaşlarımıza zam ve pahalılık olarak yansımaktadır. 2008 dünya ekonomik krizini başarıyla yönetip vatandaşa teğet geçirenler, şimdi vatandaşı unutup krizin kendilerini teğet geçmesini sağlamaya çalışıyorlar. Üretemeyen Türkiye´nin mimarı Sayın Erdoğan´nın maliyesi bugün vergi toplayamaz hale gelmiştir. Türkiye’de vergi toplanamadığı için, Türk ekonomisi üretemez hale geldiği için zamlarla dolaylı vergiler adı altında vatandaşın cebinden toplam vergilerin yüzde 67’si alınmıştır. Bu Anayasa´ya aykırıdır. Hiç kimse AK Parti’nin yanlış iç ve dış politikaları sonucu ortaya çıkan zam ve zulme ‘dış kaynaklı komplo’ demek başarısızlığa bahanedir. Bugün içine girdiğimiz ekonomik sıkıntıların başlangıcı 2009’dur” dedi.

“SİYASİ BİR FİYASKODUR”

Çıray, ABD’de yargılanan Rıza Sarraf davası ile ilgili olarak, “Reza Zarrab davası üzerinden yapılan tartışmalar ise yatırımcıların haklı endişelerinin ve ekonomik sorunların üstüne tuz birer ekiyor. Yatırımcılar bu davanın siyasi etkisi olup olmayacağını ve olursa sonuçlarını merak ediyorlar. Yani yatırımcılar, uluslararası bir kaçakçı olduğu İran´da yargılanan ortağının mahkum olması ile ortaya çıkan Rıza Sarraf’ın davasının Türkiye´de nasıl ve neden bir ‘millî meseleye’ dönüştürülmek istendiğini anlayamıyorlar. Rıza Sarraf’ın davasının ekonomi ve dış politika açısından önemli bir belirleyici haline getirilmesi siyasi fiyaskodur. “Reza Sarraf davası”nın Türkiye´nin ekonomisini ve sosyal dengelerini etkiyebilecek bir mahiyete bürünmesinin sorumlusu AK Parti hükümetinin hukuk anlayışıdır. Rıza Sarraf’ın AK Parti iktidarları tarafından geçmişte Türk yargısının önüne getirilmemesi tarihi bir hatadır. İYİ Parti olarak biz, Rıza Sarraf davasının negatif etkilerinin özellikle Bankacılık sistemimiz üzerinden tüm finans dünyamızı derinlemesine etkileyebileceği konusunda AK Parti ekonomi yönetimini uyarmayı yapıcı muhalefet anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz” diye konuştu.

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“DOĞRU OLDUĞU ANLAŞILMAKTA”

Çıray, Kılıçdaroğlu’nun dün grup toplantısında iddia ederek açıkladığı belgeler ile ilgili olarak yöneltilen soruya ise, “Dün Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeler hukuki değerlendirmesinden daha çok bir tutum ve ahlaki değerlendirme ile yorumlanması gerektiğini inanıyoruz. Bu iddialar dekontlar gösterildiğine göre doğru olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ahlaki olarak siyasetçi yakınlarının ne yapmaları gerekiyorsa onları yapmalılar ve diğer yandan bu paraların kanunlarımızda olmasa dahi kamu vicdanını tatmin etmek açısından nasıl ve nerelerden kazanıldığını da ifade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu tartışmaya biz bu açıdan bakıyoruz” diye cevap verdi. (DHA)