Kahramanmaraş 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

16 Nisan referandum sonuçlarını anbean takip ediyoruz: Referandum sonuçları bir bir açıklanıyor. Türkiye kritik bir viraja yaklaşıyor. Türkiye'nin kaderini etkileyecek 16 Nisan 2017 referandumunun sonuçları gelmeye başladı. Kahramanmaraş referandumda hangi cevabı veriyor? Sözcü farkıyla takip edin.

Türkiye’nin kaderini tayin edecek olan referandum sonuçları açıklanıyor. Kahramanmaraş seçmeni son kararını verdi. Referandum sonuçları bir bir geliyor. Kahmramanmaraş’ının referandumda hangi oyu verdiği merakla bekleniyor. Anbean seçim sonuçlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Kahramanmaraş evet %74.70 hayır %25.30 Açılan Sandık %94.00

KAHRAMANMARAŞ 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Kahramanmaraş 2010'da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 652 bin 866 olduğu 2010 referandumunda Kahramanmaraş'ta sandığa giden kişi sayısı 539 bin 169 kişi olmuş seçmen katılım yüzdesi %83,79’da kalmıştı. İşte Kahramanmaraş 2010 referandum sonuçları:

EVET : 79.39

HAYIR: 20.60

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kahramanmaraş'ta:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 24,22

Recep Tayyip Erdoğan: % 71,48

Selahattin Demirtaş : % 4,29

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Kahramanmaraş'ta; toplam Sandık Sayısı : 2.294, açılan Sandık Sayısı : 2.294, toplam seçmen sayısı : 700.597, kullanılan oy sayısı : 609.748, katılım Oranı : % 87,03 olmuştu.

AKP: %71,79

CHP: %9,52

MHP: %12,92

HDP: %3,4

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