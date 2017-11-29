Kandil mesajları 2017: Bugün mevlid kandili, işte mübarek güne özel mesajlar…

Bugün mübarek kandil günü, vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren Mevlid Kandili mesajlarını araştırmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) doğumunu ifade eden bu önemli günde resimli, yazılı kandil mesajlarıyla günün anlam ve önemini ifade etmek isteyenlerin faydalanabileceği en güzel kandil mesajları haberimizde...

Bu mübarek günde birbirinin kandil gününü tebrik etmek isteyen vatandaşlar kandil mesajlarını arama motorları üzerinde araştırıyor. Mevlid Kandili ile ilgili aramalar Google üzerinde en çok arananlar arasında yer alırken, kandil ile ilgili diğer detaylar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Biz de sizler için bugünün anlam ve önemine uygun kandil mesajlarını derledik. İşte Mevlid Kandili mesajları…

MÜBAREK KANDİL GÜNÜNE ÖZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.,

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz mübarek Olsun

Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

– Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

– Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

– Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

– Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan Mevlit Kandili mesajı@DIBAliErbas pic.twitter.com/Aq75cONsQx — Diyanet (@diyanetbasin) 29 Kasım 2017

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.

KANDİL TARİHLERİ

3 Recep 1438 Regaib Kandili 28/29 Mart 2017 Sal/Çar

27 Recep 1438 Miraç Kandili 23/24 Nisan 2017 Paz/Pt

15 Şaban 1438 Berat Kandili 10/11 Mayıs 2017 Çar/Per

27 Ramazan 1438 Kadir Gecesi 21/22 Haziran 2017 Çar/Per

12 Rebîulevvel 1439 Mevlid Kandili 29 /30 Kasım 2017 Çar/Per

İslam alemi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) dünyaya geldiği gece olan Mevlid Kandili’ni bekliyor. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günlerini bağlayan gecedir. Peygamber Efendimizin doğum günü, Mevlid Kandili olarak idrak edilir. Bu mübarek gece Kasım ayının hangi gününe denk geliyor? Okunacak dualar ve yapılacak ibadetler hangileri? Müslüman Alemi tarafınca bu özel gece bir hafta süre ile dua ve Kuran-ı Kerim eşliğinde kutlanmaktadır.